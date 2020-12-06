MLB／淡出大聯盟 普伊格加入多明尼加冬盟

曾是大聯盟外野強打普伊格（Yasiel Puig），據媒體報導，他將加入多明尼加冬季聯盟的東方公牛（Toros del Este）隊。

2013年登上大聯盟的普伊格在新人年初試啼聲便一鳴驚人，敲出35轟及111分打點，然而自此之後再也無法複製當年成績，且他有嚴重的休息室問題，道奇隊時期有錄下他捉弄隊友，然而對方卻不領情甚至大發雷霆的畫面，當時來自墨西哥的老大哥岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）與坎普（Matt Kemp）也曾向他溫情喊話，「不要犯下我過去犯過的錯。」

然而普伊格似乎沒聽進去，2019年轉戰印地安人時他曾出現敲出滾地球放棄跑壘的舉動，再度引發隊友及教練的不滿。

禮拜一即將滿30歲的普伊格在2020賽季開始就沒有出賽紀錄，原本預計與勇士隊簽下一年短約卻也因診斷出感染新冠肺炎而告吹。

大聯盟曾透露包括太空人、金鶯、紅襪等隊對普伊格感興趣，他在多明尼加冬盟的表現將會影響未來是否有機會重返大聯盟。