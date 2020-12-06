MLB／搶洋基自由球員？傳紅襪看上田中將大

日籍投手田中將大自2014年透過入札制度來到大聯盟後，生涯前7年都穿著條紋球衣，今年正式投入自由球員市場，今有紅襪社群作家撰文指出，田中將大會是紅襪隊的最佳方案。

紅襪隊急需補強先發與牛棚，王牌塞爾（Chris Sale）要等到明年夏天才歸隊，羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）從來不是個令人安心的選項，相較於市場最大尾的包爾（Trevor Bauer）要價昂貴，田中或許是紅襪現階段最適合的對象。

該文指出2014年田中來到洋基時，球團對他抱有成為王牌或賽揚等級的期待，儘管事與願違，但不可否認的是田中將大仍是位穩定、平均以上的投手，進階數據ERA-（由防禦率ERA扣除球場因素等綜合聯盟平均成績）為87，這意味著田中優於聯盟13%的投手，不錯，但還遠不及優秀。

田中現年32歲，多數球員開始走下坡的年紀，往後他的成績恐怕只會下滑，差別在於下滑的速度，好消息是田中不是個依賴速球球速與三振的投手，數據顯示田中的滑球與指叉球為他的成績帶來最大的效益，而變化球受年齡影響的幅度相對較小，這或許將會是田中將大在生涯後期能持盈保泰的主因。

最大的問題仍是價錢，考量到近年戰績，現階段的紅襪無法承受太大的薪資負擔，「FanGraphs readers」預測田中將簽下一筆3年5400萬美元（約15億2506萬台幣）的合約，「MLBTR」則是預測3年3900萬美元（約11億143萬台幣），此外，基襪雙方之間的轉隊被視為長久以來的禁忌，若田中最後選擇加盟紅襪，兩隊間世仇的競爭將變得更加精彩。