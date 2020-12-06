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MLB／「林子偉是誰？」雙城媒體：像台多功能事務機

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然雙城在今年自由市場還沒有太大動作，卻透過小聯盟約簽下了幾位值得討論的球員，其一便是林子偉。 歐新社
雖然雙城在今年自由市場還沒有太大動作，卻透過小聯盟約簽下了幾位值得討論的球員，其一便是林子偉。 歐新社

誰是林子偉？明尼蘇打雙城當地媒體以斗大的標題吸引關注，近日我國旅美好手林子偉加盟雙城隊，當地媒體「Twins Daily」就以「誰是林子偉」為題介紹。

雖然雙城在今年自由市場還沒有太大動作，卻透過小聯盟約簽下了幾位值得討論的球員，其一便是林子偉。

防守端根據「Fangraphs」提供的防守進階數據UZR，林子偉是個稱職的二壘手，雖然70%的時間負責二游，該文指出林子偉有站穩三壘的潛力，紅襪時期他是個防守工具人，雖然什麼都能做，卻也沒有特別出色的地方，比起當年受譽為如「瑞士刀」的防守者，更像是台敝帚自珍的「多功事務機」。

進攻端上，林子偉的平均擊球初速85.7英哩、與扎實擊球比率2.9％相較於聯盟平均的88.3英哩與6.4％有段距離，他在過去218個打席中僅敲出一支全壘打。不過林子偉有很不錯的本壘板紀律，9.6%的保送率和25.7%的追打壞球率都是平均以上的成績，然而受限於他的揮棒速度與力量，或許沒辦法對投手做出太大傷害。

該文認為簽下像林子偉這類球員是球隊常見的操作，此舉可以幫忙增加整體農場深度，林子偉26歲的年齡也算年輕且便宜，是個低風險、低報酬的後備投資。

瑞士

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