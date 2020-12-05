MiLB／林子偉加盟雙城非首人 2006的林旺衛是先驅

林子偉可望加入雙城隊，在他之前，雙城隊曾陸續吸收5位台灣球員，目前效力味全龍隊的林旺衛是「先驅」，在2006年成為首位和雙城隊簽約的台灣球員。

林旺衛當年以12萬美元加盟雙城隊，但赴美後運氣不佳，2007、08年因傷動刀，09年因在比賽中撲球和隊友相撞，再度動刀，2012年12月遭釋出。

林旺衛是雙城隊第一位簽下的台灣球員。 聯合棒系資料照

陳衍瑞（陳泓亦）在2010年以6萬美元（另有學費補助）加盟雙城隊，是林旺衛之後、第2位進入雙城隊的台灣球員，但在2013年3月被球隊釋出。

2011年則有羅國華加入雙城隊，簽約金15萬美元，2016年在1A出賽，8月初就被釋出。

胡智為是雙城隊最有名的台灣球員，在2012年以26萬美元（含4萬美元學費）加盟，最高層級升到3A，2015年被交易到光芒隊，17年升上大聯盟，18年再被交易到印地安人隊，目前是自由球員。

而加盟雙城隊身價最高的台灣球員是鄧愷威，據傳簽約金58萬美元（含獎學金），去年則被交易到巨人隊。