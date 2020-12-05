MLB／已做好被交易準備 光芒史奈爾仍喊話不想走

坦帕灣光芒王牌投手史奈爾(Blake Snell)季後深陷交易傳聞，儘管在去年賽季簽下價值5年5000萬美元的合約，但對於一向將錢花在刀口上的光芒來說，史奈爾認為自己也將會被當成交易包裹送走，只是沒想到這麼快。

史奈爾近日受訪時表示，當簽下這份大約時就意識到，自己將會與其他簽下複數年合約的光芒球員一樣被送走，尤其是今年球隊不執行摩頓(Charlie Morton)的選擇權後，讓史奈爾更加確信這件事即將可能發生。

「我知道交易會在某個時間發生，所以我已經做好準備，但我真的很喜歡坦帕，因此前幾天我身陷交易流言時，事情快速進展到我有點震驚。」

史奈爾也說，交易不管何時發生都是令人惋惜的，因為他已經與隊友及教練建立良好關係，不過史奈爾也了解光芒球團的運作方式，任何能產生極大利益的報價或降低團隊薪資的機會，光芒絕對是毫不留情的的。

「我不想去任何地方，我只想待在這裡，我想在光芒走完這份合約，這對我來說真的很重要，或許這無法成真，不過我喜歡這裡，對我來說，沒有比坦帕更好的地方了。」