快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／已做好被交易準備 光芒史奈爾仍喊話不想走

聯合新聞網 / 綜合報導
光芒王牌史奈爾在簽約時就預料到自己有天會成為交易籌碼，只是沒想到會這麼快，下季就有可能發生。 美聯社
光芒王牌史奈爾在簽約時就預料到自己有天會成為交易籌碼，只是沒想到會這麼快，下季就有可能發生。 美聯社

坦帕灣光芒王牌投手史奈爾(Blake Snell)季後深陷交易傳聞，儘管在去年賽季簽下價值5年5000萬美元的合約，但對於一向將錢花在刀口上的光芒來說，史奈爾認為自己也將會被當成交易包裹送走，只是沒想到這麼快。

史奈爾近日受訪時表示，當簽下這份大約時就意識到，自己將會與其他簽下複數年合約的光芒球員一樣被送走，尤其是今年球隊不執行摩頓(Charlie Morton)的選擇權後，讓史奈爾更加確信這件事即將可能發生。

「我知道交易會在某個時間發生，所以我已經做好準備，但我真的很喜歡坦帕，因此前幾天我身陷交易流言時，事情快速進展到我有點震驚。」

史奈爾也說，交易不管何時發生都是令人惋惜的，因為他已經與隊友及教練建立良好關係，不過史奈爾也了解光芒球團的運作方式，任何能產生極大利益的報價或降低團隊薪資的機會，光芒絕對是毫不留情的的。

「我不想去任何地方，我只想待在這裡，我想在光芒走完這份合約，這對我來說真的很重要，或許這無法成真，不過我喜歡這裡，對我來說，沒有比坦帕更好的地方了。」

相關新聞

MiLB／林子偉小聯盟約加盟雙城 經紀公司：照球隊公布

今年球季後成為自由球員的旅美好手林子偉，今天傳出好消息，正式與雙城隊簽下小聯盟合約，明年能夠繼續挑戰大聯盟。

MLB／合體大谷翔平？ 美媒建議天使可積極招募田中

季後成為自由球員的日籍好手田中將大儘管今年表現起伏，不過未來動向依舊受到矚目，而日前美國媒體「Bleacher Report」也撰文針對自由球員，分析最適合他們的球隊，其中提到洛杉磯天使可試圖爭取田中

MLB／已做好被交易準備 光芒史奈爾仍喊話不想走

坦帕灣光芒王牌投手史奈爾(Blake Snell)季後深陷交易傳聞，儘管在去年賽季簽下價值5年5000萬美元的合約，但對於一向將錢花在刀口上的光芒來說，史奈爾認為自己也將會被當成交易包裹送走，只是沒想

MLB／只想為家鄉球隊效力 王建民前隊友接任遊騎兵總管

德州遊騎兵宣布雇用前大聯盟投手楊恩(Chris Young)為球團執行副總裁兼任總經理，取代了效力球團15年的遊騎兵原總經理丹尼爾斯(Jon Daniels)的職位，而楊恩也成為了唯二具有大聯盟選手經

MLB／打造最強大都會該補誰？ 「富爸爸」推特求意見

季後入主大都會、素有「美國對沖基金之王」的科恩(Steve Cohen)發下豪語，誓言帶領大都會重返榮耀，也積極活絡於社群媒體拉攏大都會球迷，不過自由市場開市以來，擁有大量銀彈的大都會尚未做出令人驚豔

MLB／知名數據網站列國際球員排名 林安可等3台將入榜

知名數據網站《FanGraphs》日前公布最新國際球員前40排名，台灣選手有3人入榜，除了效力統一獅、本季中職全壘打王林安可外，今年在選秀會翠屏中選的統一獅林子豪、中信兄弟宋晟睿也名列榜單內。

MLB／菅野智之下周申請入札 重返日職巨人也是選項

讀賣巨人王牌投手菅野智之日前決定挑戰大聯盟，預計將於下周一正式向日職官方提出入札申請，也是繼兩位日本火腿鬥士選手有原航平、西川遙輝後，本季第三位提出入札的日職球員。 一旦申請入札後，大聯盟球隊將展開

MLB／被迫中止合作 王建民待過的史坦頓島隊要告洋基

由於疫情肆虐，小聯盟賽事全數取消，也影響了部分球隊開支，紐約洋基旗下短A球隊史坦頓島今(4日)宣告球團將暫停營運，同時也向大聯盟官方及母隊洋基提起違反承諾的訴訟，迫使他們失去與大聯盟的合作關係。 1

MLB／2020僅投一局就報銷 克魯柏仍吸引洋基等3豪門爭奪

兩屆賽揚獎得主克魯柏(Corey Kluber)今年因右肩撕裂傷，僅投一局便賽季報銷，但依舊吸引先發戰力貧乏的波士頓紅襪、紐約大都會開價搶人，而根據國外媒體報導，紐約洋基也有意加入這位前印地安人王牌的

莫里納年紀大打擊又退步 投入自由市場仍有行情

若你是從2000年代中期就有在關注美國職棒的球迷，那一定很難想像名捕手莫里納（Yadier Molina）換穿非紅雀球衣的樣子，但這件事很可能會在本休賽季發生。從2004年上大聯盟後，莫里納已經在傳統

摩頓加入後輪值大升級 勇士明年直指世界大賽

37歲的老投手摩頓(Charlie Morton)上週以1年1500萬美元的合約，再度加盟他大聯盟生涯的第一支球隊勇士隊，也讓這支今年僅差一勝即可重返世界大賽的球隊輪值大升級。 摩頓是在2002

播種回憶的老園丁 賈納灌溉出豐盛洋基人生

「條紋強權」紐約洋基自從2009年後便無緣再度捧起世界大賽金盃，而當初的奪冠陣容，如今只剩下一人2020年球季仍是洋基成員─八月滿37歲的外野手賈納（Brett Gardner）。 2008年登

熱門新聞

中職／本季FA轉隊第一人 賴鴻誠加入桃猿隊

中職／下一位轉隊成功的自由球員 張志豪最有機會

中職／不只一隊詢問 賴鴻誠選擇桃猿隊有原因

NBA／談雷納德招募加盟 伊巴卡：過程太有趣了

中職／猿隊提交25人名單 悍將隊討論後再選擇補償方案

NBA／庫克先遭釋出再回鍋 湖人又一巧妙操作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。