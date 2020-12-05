MLB／合體大谷翔平？ 美媒建議天使可積極招募田中

季後成為自由球員的日籍好手田中將大儘管今年表現起伏，不過未來動向依舊受到矚目，而日前美國媒體「Bleacher Report」也撰文針對自由球員，分析最適合他們的球隊，其中提到洛杉磯天使可試圖爭取田中加盟，與同為日本選手的大谷翔平一同奮戰。

效力日職東北樂天金鷲的田中在2013年行使入札制度加盟洋基，7年大聯盟生涯拿下78勝64負、防禦率3.74的成績，不過到了季後賽表現更上層樓，拿下5勝、防禦率3.33，屢次帶領洋基破除危機，堪稱為大賽而生。若不是上季季後賽表現不佳拉高防禦率，整體數字會更出色。

文中也提到，田中豐富季後賽履歷可強化天使的先發輪值，也有望帶領天使重返睽違6年的季後賽，而同為日本選手的大谷更是最佳招募員，而MLB Trade Rumors也預測，田中將會獲得一份價值3年3900萬美元的合約。