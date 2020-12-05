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MiLB／林子偉小聯盟約加盟雙城 經紀公司：照球隊公布
今年球季後成為自由球員的旅美好手林子偉，今天傳出好消息，正式與雙城隊簽下小聯盟合約，明年能夠繼續挑戰大聯盟。
今年球季因新冠肺炎疫情縮水，林子偉今年仍照常出賽，全季出賽26場，52打數敲8支安打，打擊率1成54，作為超級工具人，甚至也解鎖「捕手」、「投手」兩個位置。
球季後紅襪隊未與林子偉續約，成為自由球員，今天推特上傳出林子偉與雙城隊簽約的消息，大聯盟雙城隊官網球員異動區也顯示，雙城隊確實與林子偉簽下小聯盟合約。
至於是否附帶大聯盟春訓邀請？林子偉經紀公司代表陳德倫表示：「一切進度以球隊公布為準，我們這邊不方便透露。」林子偉日前結束在故鄉那瑪夏的公益活動，接下來暫時沒有公開行程。
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