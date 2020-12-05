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MLB／只想為家鄉球隊效力 王建民前隊友接任遊騎兵總管

聯合新聞網 / 綜合報導
德州遊騎兵宣布雇用前大聯盟投手楊恩擔任新總管，他曾在皇家時期與王建民當過隊友。 歐新社
德州遊騎兵宣布雇用前大聯盟投手楊恩擔任新總管，他曾在皇家時期與王建民當過隊友。 歐新社

德州遊騎兵宣布雇用前大聯盟投手楊恩(Chris Young)為球團執行副總裁兼任總經理，取代了效力球團15年的遊騎兵原總經理丹尼爾斯(Jon Daniels)的職位，而楊恩也成為了唯二具有大聯盟選手經驗的總經理，另一位則是西雅圖水手的狄波多(Jerry Dipoto)。

楊恩擁有13年大聯盟經驗，最為人所熟知的就是擁有6呎10的傲人身材，而職業生涯從遊騎兵起家的他，僅待了兩個球季就被交易至聖地牙哥教士，在2007年入選生涯唯一一次明星賽，後輾轉加入紐約大都會、水手及堪薩斯皇家，2015年更是幫助皇家拿下世界大賽冠軍。此外，前旅美好手王建民也曾經與楊恩當過隊友。

現年41歲的楊恩在2017年宣布退役後，並沒有離開大聯盟球界，身為普林斯頓大學高材生的他，曾擔任過大聯盟營運總管，今年2月更是取代前大聯盟副總裁，也是前洋基教頭托瑞(Joe Torre)的職位。

接下遊騎兵總經理職位前，楊恩也收到來自紐約大都會的職務面試，不過生長在達拉斯的他最終選擇留在家鄉球隊：「身為一個土生土長的達拉斯人，很高興能為遊騎兵效力，這是個特殊且意義重大的機會。」

而原總經理丹尼爾斯則是繼續留在遊騎兵球團內負責相關事務，而他也是促成楊恩接任總經理職位的推手：「楊恩的生涯背景及經驗對我們球團來說是一筆巨大的財富，在他職業生涯13年當中一直是受人尊敬的選手。」

紐約 面試 西雅圖

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