MLB／打造最強大都會該補誰？ 「富爸爸」推特求意見

若你是從2000年代中期就有在關注美國職棒的球迷，那一定很難想像名捕手莫里納（Yadier Molina）換穿非紅雀球衣的樣子，但這件事很可能會在本休賽季發生。從2004年上大聯盟後，莫里納已經在傳統

2020-12-03 07:00