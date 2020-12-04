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MLB／打造最強大都會該補誰？ 「富爸爸」推特求意見
季後入主大都會、素有「美國對沖基金之王」的科恩(Steve Cohen)發下豪語，誓言帶領大都會重返榮耀，也積極活絡於社群媒體拉攏大都會球迷，不過自由市場開市以來，擁有大量銀彈的大都會尚未做出令人驚豔的重大補強，對此這位大富豪也在推特上發問：「你們對哪一位未獲續約球員最有興趣，為什麼？」
Who was the most interesting player non- tendered and why?— Steven Cohen (@StevenACohen2) December 3, 2020
貼文至今也湧入了超過2000則留言，提及的內容不乏幾位如史布林格(George Springer)、包爾(Trevor Bauer)等超級巨星，而根據紐約當地媒體報導，包括正在競逐的瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，身家上百億的科恩真有可能將上述3位最火熱球星納入麾下。
今年9月美國富比士雜誌公布了全美前400位最富有的人名單中，身價達到145億美元的科恩名列榜單第36位，財力相當雄厚。此外，由於科恩是在球季結束後才接手大都會，因此他也成為目前唯一一位沒有遭受疫情衝擊而損失收入的大聯盟球隊老闆，銀彈量充足的大都會將會在自由市場掀起一波春水。
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