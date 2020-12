MLB／打造最強大都會該補誰？ 「富爸爸」推特求意見

季後入主大都會、素有「美國對沖基金之王」的科恩(Steve Cohen)發下豪語,誓言帶領大都會重返榮耀,也積極活絡於社群媒體拉攏大都會球迷,不過自由市場開市以來,擁有大量銀彈的大都會尚未做出令人驚豔的重大補強,對此這位大富豪也在推特上發問:「你們對哪一位未獲續約球員最有興趣,為什麼?」

Who was the most interesting player non- tendered and why?