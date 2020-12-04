MLB／知名數據網站列國際球員排名 林安可等3台將入榜

知名數據網站《FanGraphs》日前公布最新國際球員前40排名，台灣選手有3人入榜，除了效力統一獅、本季中職全壘打王林安可外，今年在選秀會翠屏中選的統一獅林子豪、中信兄弟宋晟睿也名列榜單內。

名列榜單第34位的林安可，報告指出他的打擊力量55/55、跑壘能力50/50，而只要拿下50分就是被評比為具有大聯盟水準的程度，未來發展潛力則是來到40分，另外報告也指出甫幫助統一獅奪下總冠軍的林安可可望在2021年透過入札制度離開中職，可能將追尋王柏融腳步加盟日職，若在日職表現亮眼則有機會在2025年挑戰大聯盟。

幫助中華隊奪下U18冠軍的林子豪在FanGraphs最新國際球員排名在第36名。 中信球團提供(資料照)

另外加入中信兄弟的二刀流好手宋晟睿被列在第31位，報告認為他在野手方面的價值勝於投手，而跑壘能力55/55將是宋晟睿最大優勢，而幫助中華隊奪下U18冠軍的林子豪獲得36名，報告指出他擁有相當出色的擊球技巧，球棒控制能力獲得55高分，打擊力量獲得20/45則是需要提升。

中信兄弟的二刀流好手宋晟睿FanGraphs最新國際球員名列第31位，也是我國排名最高球員。 聯合報系資料照

而榜單也有許多台灣球迷耳熟能詳的球員，名列一、二名的分別來自韓職培證英雄的金河成、李政厚，日職千葉羅德佐佐木朗希、歐力士猛牛山本由伸則排在第四、第五名。