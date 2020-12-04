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MLB／菅野智之下周申請入札 重返日職巨人也是選項
讀賣巨人王牌投手菅野智之日前決定挑戰大聯盟，預計將於下周一正式向日職官方提出入札申請，也是繼兩位日本火腿鬥士選手有原航平、西川遙輝後，本季第三位提出入札的日職球員。
一旦申請入札後，大聯盟球隊將展開競標制度，入札金最高的球隊將獲得與菅野協商的機會，不過美國新冠肺炎疫情尚未減緩，明年賽事如何進行還是未知數，因此重返巨人也納入在菅野的考量範圍內。
根據日本媒體報導，菅野已聘請沃爾夫(Joel Wolfe)作為經紀人，其旗下有多名日本球員如芝加哥小熊先發投手達比修有、明尼蘇達雙城先發投手前田健太以及坦帕灣光芒打者筒香嘉智。
菅野為巨人效力8年期間，通算貢獻101勝49負、防禦率2.32的優異表現，勇奪2座澤村賞，本季更曾締造開幕13連勝的驚人紀錄。
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