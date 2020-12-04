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MLB／菅野智之下周申請入札 重返日職巨人也是選項

聯合新聞網 / 綜合報導
讀賣巨人王牌菅野智之預計將於下周一正式向日職官方提出入札申請。 聯合報系資料照
讀賣巨人王牌菅野智之預計將於下周一正式向日職官方提出入札申請。 聯合報系資料照

讀賣巨人王牌投手菅野智之日前決定挑戰大聯盟，預計將於下周一正式向日職官方提出入札申請，也是繼兩位日本火腿鬥士選手有原航平、西川遙輝後，本季第三位提出入札的日職球員。

一旦申請入札後，大聯盟球隊將展開競標制度，入札金最高的球隊將獲得與菅野協商的機會，不過美國新冠肺炎疫情尚未減緩，明年賽事如何進行還是未知數，因此重返巨人也納入在菅野的考量範圍內。

根據日本媒體報導，菅野已聘請沃爾夫(Joel Wolfe)作為經紀人，其旗下有多名日本球員如芝加哥小熊先發投手達比修有、明尼蘇達雙城先發投手前田健太以及坦帕灣光芒打者筒香嘉智。

菅野為巨人效力8年期間，通算貢獻101勝49負、防禦率2.32的優異表現，勇奪2座澤村賞，本季更曾締造開幕13連勝的驚人紀錄。

日本 新冠肺炎 疫情 芝加哥

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