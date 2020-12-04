MLB／被迫中止合作 王建民待過的史坦頓島隊要告洋基

由於疫情肆虐，小聯盟賽事全數取消，也影響了部分球隊開支，紐約洋基旗下短A球隊史坦頓島今(4日)宣告球團將暫停營運，同時也向大聯盟官方及母隊洋基提起違反承諾的訴訟，迫使他們失去與大聯盟的合作關係。

1999年成軍的史坦頓島一直是洋基的小聯盟球隊，也是前旅美好手王建民、郭阜林赴美後第一支效力的球隊，然而在營運21年後，洋基官方日前宣布將旗下短A體系重新劃分為高階1A，將薩默賽特愛國者隊及哈德森山谷叛逆者隊納入旗下小聯盟高A組織中，同時也中止對史坦頓島的合作。

雖然洋基官方稱雙方合約在今年11月7日早就已經到期，不過史坦頓島仍向大聯盟及洋基提起訴訟，同時表示脫離與洋基合作關係、獨立營運一支球隊將是一項巨大的挑戰，特別是在今年無法進行賽事導致收入損失的情況下。

大聯盟今年縮編各球隊旗下小聯盟隊伍數，有40支球隊被迫脫離母球隊的金援協助或解散隊伍，藉此節省聯盟及球隊開支，而史坦頓島也是這波縮編計畫的受害者之一。