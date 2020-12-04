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MLB／2020僅投一局就報銷 克魯柏仍吸引洋基等3豪門爭奪

聯合新聞網 / 綜合報導
克魯柏吸引包含洋基、大都會與紅襪三隊興趣。 美聯社
克魯柏吸引包含洋基、大都會與紅襪三隊興趣。 美聯社

兩屆賽揚獎得主克魯柏(Corey Kluber)今年因右肩撕裂傷，僅投一局便賽季報銷，但依舊吸引先發戰力貧乏的波士頓紅襪、紐約大都會開價搶人，而根據國外媒體報導，紐約洋基也有意加入這位前印地安人王牌的搶奪戰中。

以9年3.24億美元的合約簽下王牌柯爾(Gerrit Cole)後，洋基拼命將團隊薪資壓在2.1億美元的奢侈稅門檻下，搶下新科賽揚包爾(Trevor Bauer)看似是遙不可及的夢想，然而今年隨著派克斯頓(James Paxton)、田中將大及哈普(J.A. Happ)成為自由球員情況下，他們將有餘力搶下克魯柏，以填補先發輪值空缺。

受到嚴重傷勢前，克魯柏曾經連續5年吃下超過200局投球局數，2018年更是繳出生涯新高的20勝，拿下兩座投手至高榮譽的賽揚獎，當時他身為印地安人王牌，也是球隊長年稱霸美聯中區的關鍵，不過近兩年受傷勢纏身，能否回復過往身手仍是未知數。

ESPN報導也指出，某位大聯盟球隊高層認為克魯柏將會在紅襪、大都會及洋基三支豪門間做出選擇，而先前傳出克魯柏在麻州買房，擁有地緣優勢的紅襪將在爭奪戰中佔得上風。

紐約 波士頓 薪資 夢想

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