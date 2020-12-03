聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／「令人失望」小熊總裁下重言釋出奪冠功臣史瓦柏
ESPN專欄寫手羅傑斯(Jesse Rogers)透露，史瓦柏（Kyle Schwarber）在稍早遭到芝加哥小熊隊釋出，結束了他與小熊隊的6年大聯盟賽季。
今年是27歲的史瓦柏最後一個仲裁年，然而小熊隊選擇放手而非執行明年約800-900萬美元的球隊選擇權，小熊隊總裁Jed Hoyer毫不諱言：「他一點都不特別，而且表現令人失望。」即便隨後補上「他的確曾是小熊隊的傳奇。言談中透露兩人談約過程並不順遂。
史瓦柏在小熊出賽551場繳出.230的打擊率和121支全壘打或許並不出采，但球迷們大多對他在2016年季後賽的驚奇表現記憶猶新：在24場比賽中打出.981的攻擊指數（OPS）。
史瓦柏的釋出同時代表芝加哥一個時代的結束，這是新任總裁霍伊爾(Jed Hoyer)在接替艾普斯坦(Theo Epstein)後的第一個重大決定。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言