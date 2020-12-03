MLB／「令人失望」小熊總裁下重言釋出奪冠功臣史瓦柏

ESPN專欄寫手羅傑斯(Jesse Rogers)透露，史瓦柏（Kyle Schwarber）在稍早遭到芝加哥小熊隊釋出，結束了他與小熊隊的6年大聯盟賽季。

今年是27歲的史瓦柏最後一個仲裁年，然而小熊隊選擇放手而非執行明年約800-900萬美元的球隊選擇權，小熊隊總裁Jed Hoyer毫不諱言：「他一點都不特別，而且表現令人失望。」即便隨後補上「他的確曾是小熊隊的傳奇。言談中透露兩人談約過程並不順遂。

史瓦柏在小熊出賽551場繳出.230的打擊率和121支全壘打或許並不出采，但球迷們大多對他在2016年季後賽的驚奇表現記憶猶新：在24場比賽中打出.981的攻擊指數（OPS）。

史瓦柏的釋出同時代表芝加哥一個時代的結束，這是新任總裁霍伊爾(Jed Hoyer)在接替艾普斯坦(Theo Epstein)後的第一個重大決定。