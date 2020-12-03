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MLB／上賽季表現悽慘 洋基仍傾向與桑契斯續約

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基仍傾向與桑契斯續約。 歐新社
洋基仍傾向與桑契斯續約。 歐新社

根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）私人推特指出，洋基仍傾向與上個賽季表現不佳的捕手桑契斯（Gary Sanchez）續約。

或許在今年以前洋基球團不曾有人想過是否與桑契斯續約這個問題，然而他在2020繳出了災難般的成績：.147/.253/.365，防守上一如往常地力不從心，來到季末，東岡凱爾（Kyle Higashioka）甚至取代了桑契斯先發捕手的位置，並在季後賽擔任主戰捕手。

儘管球團沒有動作，球迷間的交易傳聞早已甚囂塵上，然而洋基選擇繼續相信桑契斯，一方面2020賽季僅有60場，小樣本並不足以反應他是否能找回過往身手，另一方面這僅是桑契斯的第二個仲裁年，550萬美元（約1億5681萬台幣）對財大氣粗的洋基隊不構成多大的負擔，能夠成功續簽對兩方都是美事一樁。

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