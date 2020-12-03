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MLB／不續簽金手套西門斯了？ 天使交易換得小鷹俠

聯合新聞網 / 綜合報導
天使僅用兩名小聯盟球員換得游擊手「小鷹俠」伊格列西亞斯，代表可能不會與金手套西蒙斯續約了。 歐新社
天使僅用兩名小聯盟球員換得游擊手「小鷹俠」伊格列西亞斯，代表可能不會與金手套西蒙斯續約了。 歐新社

天使與金鶯隊交易，僅用兩名小聯盟球員換得「小鷹俠」伊格列西亞斯（Jose Iglesias），不禁令人懷疑天使是否不再續簽素有防守聖經之稱的西門斯（Andrelton Simmons）。

下個月將滿31歲的伊格列西亞斯雖然在游擊區的防守不若西門斯堪稱歷史級的高檔，但也絕對算得上聯盟頂尖的防守者之一，或許進攻才是他的罩門。不過他在2020賽季繳出了亮眼的.373/.400/.556打擊三圍，其中包括3支全壘打17支二壘安打24分打點，儘管偏高的BABIP（.407，生涯平均.308）透露成績包含不少運氣成份，但硬實力的扎實擊球比率（HardHit%）暴增至35.7%，天使期待明年賽季小鷹俠能在打擊區能複製相同的表現。

金鶯隊總經理艾里亞斯（Roenis Elias）曾向媒體透露「伊格列西亞斯完美補足我們的輪值缺口。」並針對是否執行伊格列西亞斯在2021年的350萬美元（約9978萬台幣）的球隊選擇權時表示「這是個簡單的決定。」，然而隨後就被交易至天使隊。

西亞

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