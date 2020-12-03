快訊

低溫下探14度！ 吳德榮： 今明兩天最冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩頓加入後輪值大升級 勇士明年直指世界大賽

聯合新聞網 / 蔡政益
勇士今年在國聯冠軍戰對道奇都已經打到3勝1敗聽牌了，竟然最後慘遭道奇逆轉，主要就是缺乏一個在關鍵時刻能有穩定表現的大投手，而摩頓就是這樣的老將，他的加入將讓勇士先發輪值戰力大幅升級！ 歐新社資料照片
勇士今年在國聯冠軍戰對道奇都已經打到3勝1敗聽牌了，竟然最後慘遭道奇逆轉，主要就是缺乏一個在關鍵時刻能有穩定表現的大投手，而摩頓就是這樣的老將，他的加入將讓勇士先發輪值戰力大幅升級！ 歐新社資料照片

37歲的老投手摩頓(Charlie Morton)上週以1年1500萬美元的合約，再度加盟他大聯盟生涯的第一支球隊勇士隊，也讓這支今年僅差一勝即可重返世界大賽的球隊輪值大升級。

摩頓是在2002年選秀會上被勇士隊選中，2008年升上大聯盟，隔年球季中與洛克(Jeff Locke)和赫南德茲(Gorky Hernandez)一同被交易到海盜隊，而勇士則換來麥克勞茲(Nate McLouth)。當年這筆交易獲利的是海盜隊，摩頓和洛克都是2013年幫助海盜重回睽違21年季後賽的輪值核心，反觀麥克勞茲在勇士隊三季的打擊率只有.229。

摩頓2017年加入太空人隊後，從滾地球投手搖身一變成為三振型投手，三振率可達10以上，除了2017年拿下冠軍戒指外，也在2018年首度入選明星賽，可說大器晚成。2019年他加盟光芒隊，繳出16勝6敗、3.05防禦率的成績，並在賽揚獎票選拿下第三名。今年他的季賽成績雖然不突出，防禦率為4.74，但季後賽表現相當亮眼，主投20局防禦率僅1.08，其中在美聯冠軍系列賽第七戰拿下的勝投，讓他將自己保持的史上「贏者全拿」比賽最多勝投紀錄推進到4勝。

摩頓生涯前9季中有7季是在海盜，表現並不出色，直到2017年轉戰太空人後被改造成功，大幅提升三振能力，接連3個球季繳出14、15、16勝的好成績。 歐新社資料照片
摩頓生涯前9季中有7季是在海盜，表現並不出色，直到2017年轉戰太空人後被改造成功，大幅提升三振能力，接連3個球季繳出14、15、16勝的好成績。 歐新社資料照片

球季結束後，光芒隊不執行摩頓明年1500萬的合約選擇權，讓摩頓成為自由球員。勇士隊自從2017年安索波洛斯(Alex Anthopoulos)成為新總管後，頻頻以一年短約簽下自由球員市場中的好手，而這回簽下摩頓也是相同的做法。

2019年球季，勇士隊與唐納森(Josh Donaldson)和凱柯(Dallas Keuchel)都是簽下一年短約，其中後者甚至到6月才簽下，不過兩位都成功幫助勇士隊打進季後賽。今年拿下國聯全壘打王與打點王的歐蘇納(Marcell Ozuna)也是季前以一年短約簽下的。此外2018年以小聯盟合約簽下的桑契斯(Anibal Sanchez)也算是成功的案例。不過這當中也有失敗的投資，以1年1314萬簽下的漢默斯(Cole Hamels)，今年僅僅出賽一場。

在摩頓之前，勇士隊已用1年1100萬簽下左投史邁利(Drew Smyly)，可見他們多麼渴望補強上季最弱的一環。勇士隊先發投手雖然在今年季後賽投得虎虎生風，但其實在例行賽表現相當不理想，2.0的WAR值在全聯盟排在倒數第5。如今一口氣補進了摩頓和史邁利，加上索羅卡(Mike Soroka)明年的傷後回歸，輪值陣容相當有可看性。

史邁利並不是很優秀的左投，但是今年在巨人隊時變得很會三振，勇士需才孔亟早早就把他簽下來。 歐新社資料照片
史邁利並不是很優秀的左投，但是今年在巨人隊時變得很會三振，勇士需才孔亟早早就把他簽下來。 歐新社資料照片

若索羅卡復原順利，明年勇士隊輪值陣容的前四號會由弗里德(Max Fried)、摩頓、安德森(Ian Anderson)與索羅卡所組成，第五號則由史邁利與萊特(Kyle Wright)競爭。這陣容相當具可看性，弗里德今年投出塞揚等級的成績，在塞揚獎票選拿下第5名，且拿下生涯第一座金手套獎。索羅卡去年就已投出驚奇，在塞揚獎票選得到第6名。2016年的選秀探花安德森則在今年季後賽聲名大噪，主投18.2局僅失2分，明年會是新人王的熱門人選。弗里德、索羅卡與安德森現年分別才27、23與22歲，這三人已被期待組成麥達克斯(Greg Maddux)、葛拉文(Tom Glavine)和史摩茲(John Smoltz)之後的新勇士三巨投。

勇士王牌投手弗里德在例行賽戰績是7勝0敗、防禦率2.25，表現是非常優異。他在季後賽雖然未取得勝投，但23.2局投出23次三振、6次保送，防禦率3.04，在勇士拚冠之路上成為重要的先發戰力。 美聯社資料照片
勇士王牌投手弗里德在例行賽戰績是7勝0敗、防禦率2.25，表現是非常優異。他在季後賽雖然未取得勝投，但23.2局投出23次三振、6次保送，防禦率3.04，在勇士拚冠之路上成為重要的先發戰力。 美聯社資料照片

今年勇士隊在少了王牌投手索羅卡的情況下，還能與道奇在國聯冠軍系列賽打到聽牌，差點就能重回1999年之後就再也沒打進過的世界大賽。勇士隊明年更上一層樓的目標肯定就是打進世界大賽，補強季賽成績最弱的輪值陣容是絕對必要的，而由老將摩頓帶領一票年輕且更有天賦的投手爭戰，顯然是一步很好的棋。

摩頓 弗里德

相關新聞

莫里納年紀大打擊又退步 投入自由市場仍有行情

若你是從2000年代中期就有在關注美國職棒的球迷，那一定很難想像名捕手莫里納（Yadier Molina）換穿非紅雀球衣的樣子，但這件事很可能會在本休賽季發生。從2004年上大聯盟後，莫里納已經在傳統

摩頓加入後輪值大升級 勇士明年直指世界大賽

37歲的老投手摩頓(Charlie Morton)上週以1年1500萬美元的合約，再度加盟他大聯盟生涯的第一支球隊勇士隊，也讓這支今年僅差一勝即可重返世界大賽的球隊輪值大升級。 摩頓是在2002

MLB／世界大賽關鍵先生 坎崔克宣布再戰一年

在2019年世界大賽敲出關鍵逆轉砲的老將坎崔克（Howie Kendrick）向《The Athletic》記者透露自己將至少再戰一年。 37歲的老將坎崔克以穩定的打擊著稱，自2017年7月加入

MiLB／小聯盟限制可能放寬 登錄人數增至180人

小聯盟未來將進行結構調整，每支大聯盟球隊在小聯盟的登錄人數預計限縮至150人，不過根據「棒球美國」今天報導，這項條件可能...

MLB／又是想省錢操作 雙城將羅沙里歐放入讓渡名單

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在推特上指出，雙城隊將主力外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）放進讓渡名單，此舉雖然讓人意外，但事實上又是一個想省錢的操作。

MLB／「貓王」遭易位 遊騎兵考慮讓新科三壘金手套守游擊

德州遊騎兵隊宣布新賽季將會提供給新科三壘金手套基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）鎮守游擊的機會，老將安德魯斯（Elvis Andrus）暫任為內野工具人以靈活教練調度。 32歲

MLB／國聯東區軍備競賽延燒 大都會補進強力牛棚梅伊

紐約大都會隊換新老闆後，很快就在自由市場上出手，以2年1500萬美元簽下前雙城後援投手梅伊（Trevor May），補強自身牛棚戰力。 31歲的梅伊在2017年曾動過手肘韌帶置換手術(Tommy

MLB／染疫缺席整季 紅襪仍給E-Rod 2.37億合約

紅襪隊投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）今年因新冠肺炎留下心肌炎後遺症，評估後決定退賽，...

播種回憶的老園丁 賈納灌溉出豐盛洋基人生

「條紋強權」紐約洋基自從2009年後便無緣再度捧起世界大賽金盃，而當初的奪冠陣容，如今只剩下一人2020年球季仍是洋基成員─八月滿37歲的外野手賈納（Brett Gardner）。 2008年登

MLB／挖掘砂礫中的珍珠 大聯盟明年要辦「選秀聯盟」

美國職棒大聯盟宣布明年將進行全新的「選秀聯盟」賽事，由當年參與選秀的球員分組5支球隊，一共進行68場賽事，而這5支球隊隊名，都是由過往的小聯盟體系球隊而來。 選秀聯盟的籌組得利於大聯盟先前決定將

MLB／奪冠功臣泰勒離開國民 關鍵一撲成回憶

外野手泰勒（Michael A. Taylor）在今天正式與堪薩斯皇家隊以一年175萬美元簽約，其中還有100萬美元的激勵獎金，也正式意味著他將與培養他長達7年的國民隊分道揚鑣。 29歲的泰勒過

MLB／國民強打少年積極招募 向包爾、勒梅修拋媚眼

國民隊球星索托（Juan Soto）在招募球星上不遺餘力，除了在Instagram限時動態提及勒梅修（DJ LeMahieu），更在留言中向包爾（Trevor Bauer）拋媚眼。 大聯盟正值休

熱門新聞

日職／搶陳偉殷以「億」為單位 「巨虎樂」三隊虎視眈眈

SBL／拆辮子有效！ 裕隆喬丹女婿驚險通過身高量測

NBA／很快會有重大決定 林書豪坦言回中國是選項

NBA／看好老搭檔強勢回歸 伊古達拉讚勇士補強到位

NBA／耶誕大戰組合公佈 詹姆斯對決唐西奇受矚目

NBA／「有錢人變更有錢」 綠衫軍獲海瓦德交易特例引討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。