摩頓加入後輪值大升級 勇士明年直指世界大賽

37歲的老投手摩頓(Charlie Morton)上週以1年1500萬美元的合約，再度加盟他大聯盟生涯的第一支球隊勇士隊，也讓這支今年僅差一勝即可重返世界大賽的球隊輪值大升級。

摩頓是在2002年選秀會上被勇士隊選中，2008年升上大聯盟，隔年球季中與洛克(Jeff Locke)和赫南德茲(Gorky Hernandez)一同被交易到海盜隊，而勇士則換來麥克勞茲(Nate McLouth)。當年這筆交易獲利的是海盜隊，摩頓和洛克都是2013年幫助海盜重回睽違21年季後賽的輪值核心，反觀麥克勞茲在勇士隊三季的打擊率只有.229。

摩頓2017年加入太空人隊後，從滾地球投手搖身一變成為三振型投手，三振率可達10以上，除了2017年拿下冠軍戒指外，也在2018年首度入選明星賽，可說大器晚成。2019年他加盟光芒隊，繳出16勝6敗、3.05防禦率的成績，並在賽揚獎票選拿下第三名。今年他的季賽成績雖然不突出，防禦率為4.74，但季後賽表現相當亮眼，主投20局防禦率僅1.08，其中在美聯冠軍系列賽第七戰拿下的勝投，讓他將自己保持的史上「贏者全拿」比賽最多勝投紀錄推進到4勝。

摩頓生涯前9季中有7季是在海盜，表現並不出色，直到2017年轉戰太空人後被改造成功，大幅提升三振能力，接連3個球季繳出14、15、16勝的好成績。 歐新社資料照片

球季結束後，光芒隊不執行摩頓明年1500萬的合約選擇權，讓摩頓成為自由球員。勇士隊自從2017年安索波洛斯(Alex Anthopoulos)成為新總管後，頻頻以一年短約簽下自由球員市場中的好手，而這回簽下摩頓也是相同的做法。

2019年球季，勇士隊與唐納森(Josh Donaldson)和凱柯(Dallas Keuchel)都是簽下一年短約，其中後者甚至到6月才簽下，不過兩位都成功幫助勇士隊打進季後賽。今年拿下國聯全壘打王與打點王的歐蘇納(Marcell Ozuna)也是季前以一年短約簽下的。此外2018年以小聯盟合約簽下的桑契斯(Anibal Sanchez)也算是成功的案例。不過這當中也有失敗的投資，以1年1314萬簽下的漢默斯(Cole Hamels)，今年僅僅出賽一場。

在摩頓之前，勇士隊已用1年1100萬簽下左投史邁利(Drew Smyly)，可見他們多麼渴望補強上季最弱的一環。勇士隊先發投手雖然在今年季後賽投得虎虎生風，但其實在例行賽表現相當不理想，2.0的WAR值在全聯盟排在倒數第5。如今一口氣補進了摩頓和史邁利，加上索羅卡(Mike Soroka)明年的傷後回歸，輪值陣容相當有可看性。

史邁利並不是很優秀的左投，但是今年在巨人隊時變得很會三振，勇士需才孔亟早早就把他簽下來。 歐新社資料照片

若索羅卡復原順利，明年勇士隊輪值陣容的前四號會由弗里德(Max Fried)、摩頓、安德森(Ian Anderson)與索羅卡所組成，第五號則由史邁利與萊特(Kyle Wright)競爭。這陣容相當具可看性，弗里德今年投出塞揚等級的成績，在塞揚獎票選拿下第5名，且拿下生涯第一座金手套獎。索羅卡去年就已投出驚奇，在塞揚獎票選得到第6名。2016年的選秀探花安德森則在今年季後賽聲名大噪，主投18.2局僅失2分，明年會是新人王的熱門人選。弗里德、索羅卡與安德森現年分別才27、23與22歲，這三人已被期待組成麥達克斯(Greg Maddux)、葛拉文(Tom Glavine)和史摩茲(John Smoltz)之後的新勇士三巨投。

勇士王牌投手弗里德在例行賽戰績是7勝0敗、防禦率2.25，表現是非常優異。他在季後賽雖然未取得勝投，但23.2局投出23次三振、6次保送，防禦率3.04，在勇士拚冠之路上成為重要的先發戰力。 美聯社資料照片

今年勇士隊在少了王牌投手索羅卡的情況下，還能與道奇在國聯冠軍系列賽打到聽牌，差點就能重回1999年之後就再也沒打進過的世界大賽。勇士隊明年更上一層樓的目標肯定就是打進世界大賽，補強季賽成績最弱的輪值陣容是絕對必要的，而由老將摩頓帶領一票年輕且更有天賦的投手爭戰，顯然是一步很好的棋。