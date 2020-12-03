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莫里納年紀大打擊又退步 投入自由市場仍有行情

聯合新聞網 / 李秉昇
一代名捕莫里納本來有機會成為終身紅雀人，但今年球季結束後他卻投入自由市場，表示只要有不錯的2年合約，他願意為其他的球隊效力。 歐新社資料照片
一代名捕莫里納本來有機會成為終身紅雀人，但今年球季結束後他卻投入自由市場，表示只要有不錯的2年合約，他願意為其他的球隊效力。 歐新社資料照片

若你是從2000年代中期就有在關注美國職棒的球迷，那一定很難想像名捕手莫里納（Yadier Molina）換穿非紅雀球衣的樣子，但這件事很可能會在本休賽季發生。從2004年上大聯盟後，莫里納已經在傳統名門紅雀待了17個寒暑，率領球隊拿過兩次世界大賽冠軍，自己也獲得許多個人獎項的肯定，包含九座金手套獎；今年是他第一次沒有跟球隊先談好延長合約，投入自由球員市場。他自己表示，還想要再多打兩年球，希望能再簽一張兩年合約，而未來的球團不一定要是紅雀，也可以是其他隊伍。

今年世界大賽結束後，莫里納屢屢對媒體透露自己對未來的想法，還有自己目前的市場行情。因此，即便他不是市場上最具價值、整體賣相最好的自由球員捕手，但卻獲得最多的媒體報導和關注。當然，這可能也跟他多年下來累積的高名氣有關。仔細去看，今年自由球員市場至少有兩名捕手的推估價值比莫里納還高，一位是現今大聯盟最強捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），另一位則是近幾年攻守表現大有進步的麥坎（James McCann）。

費城人捕手瑞爾穆托生涯首次成為自由球員，他是目前打擊能力最強的捕手，也拿過一次金手套，因此成為自由球員市場中的搶手貨。 歐新社資料照片
費城人捕手瑞爾穆托生涯首次成為自由球員，他是目前打擊能力最強的捕手，也拿過一次金手套，因此成為自由球員市場中的搶手貨。 歐新社資料照片

在本次自由球員市場的捕手類別，最多就只能排到第三名的莫里納，究竟有什麼賣點？紅雀會真的讓他離隊嗎？如果紅雀沒有跟他簽約，莫里納下一個落腳處會是哪裡？價碼、條件又會是什麼？這些是球迷都想知道的問題。

莫里納會簽多長？價碼大概多少？

莫里納今年已經38歲，明年七月就要滿39歲，代表如果簽兩年約，等合約到期時，他已經是41歲的超老捕手了。大聯盟歷史上，年紀這麼大的捕手已經很少見了（捕手工作對身體磨耗大，職業生涯通常較短），更何況能在這個年紀獲得複數年合約的捕手，實在是鳳毛麟角，而且很可能就只有一個人。

在美國運動合約資料網站「Spotrac」的資訊庫中，就只有一張「年紀超過38歲的捕手」所簽的複數年合約：名人堂捕手羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）於2009年跟國民隊所簽的兩年600萬美金合約。羅德里奎茲那兩年為國民接捕139場，逐漸褪下主戰捕手的光環，並且在合約到期後，結束球員生涯。

名人堂球星I-Rod過去與國民的2年合約，創下大聯盟最老捕手複數年合約紀錄。 歐新社資料照片
名人堂球星I-Rod過去與國民的2年合約，創下大聯盟最老捕手複數年合約紀錄。 歐新社資料照片

因此，美國各大運動內容網站的分析，都認為莫里納應該只能得到一張一年合約，可能無法圓他再簽一張兩年約的心願（除非他願意在平均年薪上主動降價），不過價碼上，應該可以得到1000萬至1200萬美金左右的水準。

為什麼在專家的眼中、市場行情的分析裡，一個38歲老捕手還能拿到破千萬美金的年薪，達到過去38歲以上捕手從沒有出現的高度？那是因為這位38歲的老捕手，不是隨便的普通捕手，而是戰功彪炳、大賽經驗爆棚、引導投手能力佳評如潮的莫里納。

莫里納的賣點是甚麼？

莫里納近年的打擊火力，已經遠遠不比他在2011到2013年的巔峰期。當時，他的攻擊指數OPS都有.800以上的水準，比同期聯盟平均好上百分之30，這不僅從捕手的標準來看非常頂尖，從看待不分守位任何打者的標準切入，亦相當傑出。反觀近兩季，他平均的攻擊指數掉到僅.698，比聯盟平均差百分之15，雖然在捕手領域這算堪用的火力，但肯定已經離當年的明星等級非常遠了。

雖然打擊成績下滑明顯，但會想簽莫里納的球隊，絕對不是衝著他的打擊，而是需要他優質的防守功夫，以及近乎無懈可擊的大賽經驗和引導投手功力。根據美國棒球研究學會（Society for American Baseball Research, SABR）的綜合守備評價（近年來已被納入金手套評分機制中），莫里納這兩年在防守數據的表現上，皆仍具國聯前四名的水準，代表他在阻殺、擋球、接球、偷好球等能力表現，依然優於聯盟平均不少。以一個生涯已經接捕超過16000局的老捕手來說，這種發揮實在不可思議。

除此之外，在沒有辦法量化的「引導投手的能力」、「掌控比賽局面的功力」、「穩定軍心的領袖氣質」等面向，莫里納在業界都有頂級的評價。從記者、球評，到教練、球員，大家一致都對莫里納的無法量化能力，給予非常高的肯定。這也是最吸引有興趣買家的一點。

莫里納(左)對球隊的許多貢獻是無法從帳面成績上看得出來，像米克拉斯(右)剛從日職回到紅雀時，就在莫里納的不少協助下投出18勝4敗成績。 歐新社資料照片
莫里納(左)對球隊的許多貢獻是無法從帳面成績上看得出來，像米克拉斯(右)剛從日職回到紅雀時，就在莫里納的不少協助下投出18勝4敗成績。 歐新社資料照片

想要找莫里納來，就是希望他能扮演休息室領袖，並且幫助陣中年輕球員成長、讓資深投手放心施展技術。許多投手都表示，有莫里納在，基本上就只需要心無旁騖地投球、依循他的指示就好，毋須分心在其他事情上。即便在近10年棒球進階數據和資訊爆炸的新世代，莫里納似乎也能適應良好，在業界維持很好的聲譽，於場上稱職扮演第二總教練的角色，沒有被時代洪流淘汰。

莫里納的市場行情

最近幾年，大聯盟捕手要接收、處理、應用的資訊實在變得太多，導致要兼顧打擊表現變得愈來愈困難。在以前，捕手也許只要跟投手、投手教練進行討論，以及在戰前擬定作戰計畫，比賽時憑經驗配球，但現在的捕手會獲得大量來自球隊數據分析團隊的資訊，投手也會，兩者要相互協調之外，還要跟投手教練溝通，比賽時也不能單靠自己的經驗配球，必須把後勤團隊給的資訊也納入考量。

簡單來說，就是捕手在防守端的工作變得繁重，而球隊也會希望捕手能把這一塊本份先做好，再要求他們的攻擊火力，所以這幾年大聯盟捕手整體的打擊輸出，都比較不理想。如此趨勢，其實對現階段守遠優於打的莫里納而言，是一件好事，代表需要他的市場會持續存在，各隊不會單看他近年打擊的衰退，就不考慮他作為補強選項。

2018年休賽季，我們看到單純以防守和引領投手能力著稱的35歲捕手麥錫斯（Jeff Mathis），獲得遊騎兵一張兩年625萬美金的合約。眾所周知，麥錫斯終其生涯打擊都非常糟糕，甚至是大聯盟史上所有累積至少3000打席的打者中，進攻火力第二爛的（其生涯攻擊指數僅.553），但他依然能夠持續有球可打、有複數年合約可簽，關鍵就在於他的防守面、配球選擇、引導投手的能力。

麥錫斯(右)的打擊能力奇差無比，但靠著捕手專業還是能長期在大聯盟生存。 歐新社資料照片
麥錫斯(右)的打擊能力奇差無比，但靠著捕手專業還是能長期在大聯盟生存。 歐新社資料照片

如果以麥錫斯2018年簽的合約為基準，那就代表大聯盟球隊對於捕手防守和引導功力的價值認定，落在大概一年300萬美金左右（因為麥錫斯毫無打擊價值可言）。莫里納在無法量化的能力上，跟麥錫斯相較，應該是有過之而無不及，所以光就防守面和引導投手這一塊，在大聯盟球隊心中，他一年就值300萬美金以上。若再加上莫里納遠比麥錫斯出色的打擊表現（就算莫里納近年打擊成績衰退，還是遠遠優於麥錫斯）、季後賽經驗，以及相當優質的體力耐久度，前面提到的一年1000至1200萬美金的薪資推估，看起來就十分合理了。

莫里納可能的落腳處

至於莫里納最終會落腳哪隊？紅雀、費城人、大都會、馬林魚、釀酒人、洋基等缺捕手的隊伍，都有可能簽下他。

老東家紅雀已有25歲年輕捕手基茲納（Andrew Knizner）可以接班，而且他們也在11月中簽下替補捕手人選海納曼（Tyler Heineman），看來是已經為莫里納潛在的離隊做好準備。不過即便是這樣，也還是不能排除紅雀簽回莫里納的可能性；費城人、馬林魚、釀酒人的投手群大多十分年輕，若能有莫里納這樣的領袖人物引領，應該會成長、加分不少；洋基、大都會打線不缺砲火，更缺的是防守端令人放心的捕手，所以莫里納亦相當貼合他們的需求（不過對洋基來說，若要找來莫里納，他們就得放棄近年攻守兩端都遭遇瓶頸的桑契斯（Gary Sanchez））。

比起瑞爾穆托，莫里納的優勢是便宜非常多，而且合約不必簽長；比起麥坎，莫里納的優勢是豐富經驗和領袖特質。在此次休賽季的自由球員捕手市場，莫里納有他獨特的定位在，這也使他能獲得不少球隊的興趣。至於他最終究竟會不會真的改穿其他隊的制服、若真是這樣又會是哪一隊？就讓我們一起拭目以待。

莫里納 紅雀 瑞爾穆托

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