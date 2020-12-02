MiLB／小聯盟限制可能放寬 登錄人數增至180人

小聯盟未來將進行結構調整，每支大聯盟球隊在小聯盟的登錄人數預計限縮至150人，不過根據「棒球美國」今天報導，這項條件可能放寬到180人，有望減緩失業潮。

若照原本150人的限制，每支大聯盟所屬的小聯盟球隊，只能有4支完整球季隊伍與1支短球季隊伍，小聯盟球員可能面臨失業潮，台灣球員的旅美路也會有所限縮。

不過今日「棒球美國」報導，大聯盟有意願放寬登錄人數，每隊可擁有180名小聯盟球員，休賽季更可擴張至190人，雖然仍受到代表每支球隊只可擁有4支完整球季隊伍的限制，但短球季隊伍可增加到2隊。

另外小聯盟的登錄名單也可能從原本的單隊25人放寬，方便球隊投手調度上，讓球隊有採取6人先發輪值的空間，甚至也可以多帶幾名牛棚投手，不過這項提案尚未通過。

另一項關於球員租借的提案，「棒球美國」則強調，目前大聯盟仍禁止球員租借，也還沒有將球員租借到獨立聯盟的協議。