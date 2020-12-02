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MLB／世界大賽關鍵先生 坎崔克宣布再戰一年

聯合新聞網 / 綜合報導
在2019年世界大賽敲出關鍵逆轉砲的老將坎崔克宣布再戰一年。 歐新社
在2019年世界大賽敲出關鍵逆轉砲的老將坎崔克宣布再戰一年。 歐新社

在2019年世界大賽敲出關鍵逆轉砲的老將坎崔克（Howie Kendrick）向《The Athletic》記者透露自己將至少再戰一年。

37歲的老將坎崔克以穩定的打擊著稱，自2017年7月加入國民後在808個打席繳出.316/.361/.511的出色成績，其中最為人津津樂道的莫過於2019年國聯分區系列戰G5的延長賽致勝滿貫砲，以及世界大賽逆轉比數的「敲桿」全壘打。

可惜表現如此卓越的他在2020賽季因腿部傷勢缺席了大半個賽季，繳出打擊三圍.275/.320/.385 ，今年季末國民隊則否決了坎崔克在2021年650萬美金的球隊選擇權、改用225萬美元買斷。

成為自由球員的坎崔克稍早在個人IG上暗喻自己準備好要回歸，並且已經在自由球員市場上收到不少球隊的邀約。

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