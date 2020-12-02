MLB／又是想省錢操作 雙城將羅沙里歐放入讓渡名單

《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在推特上指出，雙城隊將主力外野手羅沙里歐（Eddie Rosario）放進讓渡名單，此舉雖然讓人意外，但事實上又是一個想省錢的操作。

羅森索透露，雙城曾嘗試進行交易但失敗，考量羅沙里歐本季年薪775萬美元(約2.17億台幣)，預估薪資仲裁後新球季可望達到960萬美元(約2.69億台幣），很可能沒有球隊願意承攬，照此劇本雙城便可以在期限內以更低的價格與羅沙里歐重新簽約，達到省錢目的。

Twins outfielder Eddie Rosario is on outright waivers, sources tell The Athletic. The move is the clearest sign yet he will be non-tendered. Twins essentially giving him chance to be claimed by team that might pay him his projected arbitration salary of $9.6M. 1/1 — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) December 2, 2020

29歲的羅沙里歐有6年大聯盟資歷，近4年OPS+都有平均以上水準。 via Baseball Reference

29歲的羅沙里歐有6年大聯盟資歷，近4年OPS+都有平均以上水準，2019年打出生涯年，敲出生涯最多的32轟外帶109分打點；剛結束的2020球季也維持水準，敲出13轟與42分打點，連兩年均獲得MVP選票。

儘管羅沙里歐是雙城這6年來最穩定的打者之一，這期間累積199轟排名全隊第三，388打點更高居第一，但揮空率過高、生涯上壘率又是偏低的0.310，讓他的價值大幅下滑，精打細算的雙城不認為他值得近千萬美元合約，加上農場也有新秀準備接班，因此願意承擔被他隊撿走的風險，將他放進讓渡名單。