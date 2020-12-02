MLB／「貓王」遭易位 遊騎兵考慮讓新科三壘金手套守游擊

德州遊騎兵隊宣布新賽季將會提供給新科三壘金手套基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）鎮守游擊的機會，老將安德魯斯（Elvis Andrus）暫任為內野工具人以靈活教練調度。

32歲的「貓王」安德魯斯在遊騎兵隊待了12個年頭，他是唯一一位參與過2010-11年世界大賽且至今仍為遊騎兵效力的球員。

遊騎兵總教練伍渥德（Chris Woodward）表示已經與基納-法利法和安德魯斯充分溝通過，「我知道這對安德魯斯來說不是個容易的決定，但我想看看基納-法利法是否能鎮守游擊，我相信他可以。」

安德魯斯因下背傷勢影響，在2020賽季僅出場29場，打擊率僅1成94，遊騎兵隊還得在往後2年支付他2850萬美金的薪水，不過伍渥德也提到他會給安德魯斯機會來證明「他們是錯的。」