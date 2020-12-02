聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／國聯東區軍備競賽延燒 大都會補進強力牛棚梅伊
紐約大都會隊換新老闆後，很快就在自由市場上出手，以2年1500萬美元簽下前雙城後援投手梅伊（Trevor May），補強自身牛棚戰力。
31歲的梅伊在2017年曾動過手肘韌帶置換手術(Tommy John)，回歸後的三個賽季合計113局投出3.56的FIP，雖然BB/9是偏高的3.0，但瑕不掩瑜，12.2的K/9值為他帶來驚人的39.6%三振率。
2020年的梅伊速球來到生涯新高的155公里(96.4mph) ，配合滑球高達14.6%的揮空率，讓對手面僅能繳出.167/.167/.250的慘澹打擊三圍。
補進梅伊後，大都會的牛棚陣容一字排開有法米利亞（Jeurys Familia）、伯坦希斯（Dellin Betances）、狄亞茲（Edwin Díaz）、布拉克（Brad Brach）、魯戈（Seth Lugo）等人，都曾是一線強力牛棚。
近年來國聯東區軍備競賽，除了2019年世界冠軍國民、天賦滿溢的勇士，正在崛起的馬林魚和費城人廝殺爭奪季後賽機會，形成「人人有機會，各個沒把握」的局面。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言