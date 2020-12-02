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MLB／染疫缺席整季 紅襪仍給E-Rod 2.37億合約

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
紅襪隊投手「E-Rod」羅德里奎茲因染疫整季未打，仍與紅襪隊達成1年830萬美元合約。 美聯社
紅襪隊投手「E-Rod」羅德里奎茲因染疫整季未打，仍與紅襪隊達成1年830萬美元合約。 美聯社

紅襪隊投手「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）今年因新冠肺炎留下心肌炎後遺症，評估後決定退賽，今天與紅襪隊達成1年830萬美元（約台幣2.37億元）的合約，避免薪資仲裁。

羅德里奎茲去年先發出賽34場，拿下19勝6敗、防禦率3.81，投203.1局送出213次三振，成績非常漂亮，不過今年在夏訓前檢測確診新冠肺炎，加上併發心肌炎，評估來不及調整到出賽狀態，決定退賽。

今年是羅德里奎茲擁有仲裁資格的第四年，明年球季結束後就可成為自由球員，紅襪隊提出與今年年薪相同的830萬美元價碼，成功避免仲裁。

羅德里奎茲11月時曾表示，自己為2021年球季做好準備，也開始可以進行投球訓練，今年夏天羅德里奎茲因為健康狀況都為投球。

羅德 紅襪 自由球員

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