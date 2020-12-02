MLB／染疫缺席整季 紅襪仍給E-Rod 2.37億合約

韓職NC恐龍明星強打羅成範確定透過入札制度挑戰大聯盟，同時由「吸血鬼」之稱的波拉斯（Scott Boras）擔任其經紀人負責與MLB各隊協商。 31歲的羅成範在韓職是恐怖的打點製造機，上個賽季打

2020-12-01 12:30