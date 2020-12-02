播種回憶的老園丁 賈納灌溉出豐盛洋基人生

聯合新聞網 / 陳志強
老將賈納從新人球季開始，為洋基已經貢獻13年，是目前最資深的洋基球員。雖然生涯只入選過一次明星賽、拿過一次金手套，但在場上總是保持一貫的拚勁與專注，所以能長期受到球隊的信賴與重用。 歐新社資料照片
老將賈納從新人球季開始，為洋基已經貢獻13年，是目前最資深的洋基球員。雖然生涯只入選過一次明星賽、拿過一次金手套，但在場上總是保持一貫的拚勁與專注，所以能長期受到球隊的信賴與重用。 歐新社資料照片

「條紋強權」紐約洋基自從2009年後便無緣再度捧起世界大賽金盃，而當初的奪冠陣容，如今只剩下一人2020年球季仍是洋基成員─八月滿37歲的外野手賈納（Brett Gardner）。

2008年登上大聯盟、已在洋基待13個年頭的賈納是2005年選秀第三輪（第109順位），可貴的是他生涯累積的WAR（勝場貢獻指數）為42.8，竟比當年首輪的前四順位─厄普頓（Justin Upton）、高登（Alex Gordon）、克萊門提（Jeff Clement）和辛默曼（Ryan Zimmerman）都還高，足見賈納相對低調卻驚人的實績與價值。洋基球迷們對於賈納出現在左外野防區習以為常，事實上，今年是他生涯第八次擔綱洋基開幕戰左外野手，隊史排名第二，僅次於懷特（Roy White）的九次。

2009年是賈納的第一個完整球季，擠掉卡布雷拉（Melky Cabrera）成為開幕戰中外野手，整季打擊率2成70、跑出26次盜壘，當年季後賽一開始多以代跑、代守身分亮相，但世界大賽最後兩戰打滿整場，在場上見證李維拉（Mariano Rivera）製造最後一個出局數，速度優異的他自此佔得一席之地，接管戴蒙（Johnny Damon）離開後的左外野空缺，除了2012年因滑接守備導致手肘及肌肉受傷、剩餘球季報銷以外，2010年至2019年這十季，有九個球季單季出賽數超過140場，十分健康耐戰，不管洋基陣容如何遞嬗流轉，外野始終有賈納的熟悉身影。

2009球季時王建民還在洋基陣中，戴蒙(左)、賈納(中)、卡布雷拉(右)都是台灣球迷非常熟悉的外野手。 歐新社資料照片
2009球季時王建民還在洋基陣中，戴蒙(左)、賈納(中)、卡布雷拉(右)都是台灣球迷非常熟悉的外野手。 歐新社資料照片

大學時期曾創四成打擊率的賈納並不以長打火力見長，小聯盟時曾跑出單季58盜，稱職扮演「腿哥」角色，2011年用49盜換來的盜壘王是人生第一座攻擊面的獎項，相較棒子，守備部分顯得中規中矩、備受肯定，三座防守聖經獎（2010、2011、2017）和2016年金手套都是明證，饒是如此，賈納仍因緣際會靠全壘打寫紀錄─2014年對藍鳥敲出隊史第15000支全壘打，並在去年大爆發、繳出「生涯年」的28轟，替自己掙來2020年合約（附帶2021年球團選擇權）。

賈納本季出賽49場，敲出5轟，儘管打擊率降至2成23，不過3成54的上壘率為2012年以來最高，108的OPS+與去年（116）相去不遠，不易輝空、精於選球與耗球的習性，使得投手往往不願在關鍵時刻與之對決。雖然在商言商的洋基選擇不執行2021年1000萬選擇權，惟專欄作家威爾森（Alexander Wilson）建議洋基應嘗試以較低薪的一年短約與賈納再續前緣，不但能發揮精神領袖作用，亦可適時傳承經驗、觀念給後輩佛雷瑟（Clint Frazier）和陶克曼（Mike Tauchman）。

賈納因為年紀的關係，表現已經大不如前，但仍然值得洋基將他留下，可以傳承經驗給年輕球員。 歐新社資料照片
賈納因為年紀的關係，表現已經大不如前，但仍然值得洋基將他留下，可以傳承經驗給年輕球員。 歐新社資料照片

鮮為人知的是，賈納的父親老賈納（Jerry Gardner）年輕時也是棒球選手（效力費城人，可惜未登上大聯盟），賈納不僅成功發光發熱，還逐步建立不可取代的地位及回憶：

1. 經由洋基選秀納入麾下的球員中，只有五人能為洋基隊效力時累積千安，賈納是其中一位。

2. 為洋基出賽1500場（隊史第18人）。

3. 270次盜壘名列隊史第三。

4. 2011年單季49盜，是洋基隊史單季第八多的盜壘。

5. 跑回896分，在名將如雲的洋基隊史排第19名，再4分就能追平波沙達（Jorge Posada）。

6. 累積69支三壘安打（隊史第11），再3支追平曼托（Mickey Mantle）與迪奇（Bill Dickey）。

賈納曾言：「我們在球場上奮鬥是為了勝利、享受贏球的滋味。」充滿拚勁與敬業態度，足堪表率。雖然他生涯只在2016年進過一次明星賽（遞補皇家高登）、雖然他不一定能「終身洋基」，但他在洋基球迷心中都奠定了一個默默努力與付出的「甘草人物」典範。

註：賈納的生涯首轟苦主，正是曾加入中華職棒、為義大犀牛及富邦悍將登板59場的力猛（Scott Richmond）。

賈納 洋基

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