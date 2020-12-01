MLB／挖掘砂礫中的珍珠 大聯盟明年要辦「選秀聯盟」

美國職棒大聯盟宣布明年將進行全新的「選秀聯盟」賽事，由當年參與選秀的球員分組5支球隊，一共進行68場賽事，而這5支球隊隊名，都是由過往的小聯盟體系球隊而來。

選秀聯盟的籌組得利於大聯盟先前決定將選秀會由六月初推遲至七月中旬，因此大聯盟各隊球探能親自觀看比賽。

此舉替大聯盟製造了更多的商機，賽事的進行會吸引更多球迷觀戰，大聯盟選秀在北美四大運動賽事中的盛大程度遠不及NBA與NFL，其因為籃球與美式足球通常都能讓球員快速進入正規球隊中，而大聯盟養成至收成則平均得花至少兩年的時間。

成立選秀聯盟後新秀能見度則更勝以往，不論對大聯盟官方或球團都能達到雙贏的局面。