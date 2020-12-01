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MLB／奪冠功臣泰勒離開國民 關鍵一撲成回憶
外野手泰勒（Michael A. Taylor）在今天正式與堪薩斯皇家隊以一年175萬美元簽約，其中還有100萬美元的激勵獎金，也正式意味著他將與培養他長達7年的國民隊分道揚鑣。
29歲的泰勒過去在外野人才濟濟的國民隊難以有足夠的上場空間，在2017年他繳出不俗的打擊三圍 .271/.320/.486外加19發全壘打和17次盜壘，平均以上的中外野守備能力，讓他在當年贏得118場的出賽數。
然而泰勒在2018年卻無法複製前一年的亮眼表現，數據上僅有.225/.284/.370，即便外界認為他擁有大聯盟平均的攻擊能力與速度，但31.7%的高三振率難以改善，成績始終未見起色。
如今泰勒正式與皇家隊簽約，2019年國聯分區系列戰第五戰為國民隊上演的最後撲接美技，也只能存在於球迷的美好回憶之中。
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