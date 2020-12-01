MLB／國民強打少年積極招募 向包爾、勒梅修拋媚眼
國民隊球星索托（Juan Soto）在招募球星上不遺餘力，除了在Instagram限時動態提及勒梅修（DJ LeMahieu），更在留言中向包爾（Trevor Bauer）拋媚眼。
大聯盟正值休賽期間，自由球員市場進展緩慢，然而各球星已經開始在社群網站上摩拳擦掌，國民隊「強打少年」索托就是其中之一，多次槓上洋基隊球星托瑞斯（Gleyber Torres）開玩笑地要爭奪今年進入自由球員市場的勒梅修，在限時動態中引發球迷關注。
今年剛奪下國聯賽揚獎的強投包爾也同樣進入索托的射程範圍，在大聯盟官方粉絲專頁列出「誰會是包爾下家？」的討論圖時，圖中壓根兒就沒提及國民隊，索托還是在留言底下留下一串眼睛注目的表情符號，引發球迷遐想。
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