MLB／新官上任三把火！伍佩琴指定讓渡前王牌烏雷納

馬林魚在今日向印地安人隊交易來辛伯(Adam Cimber)，為了清出空間，曾經的隊上王牌烏雷納(Jose Urena)成了開鍘的對象。

烏雷納在此之前是馬林魚陣中待最久的成員，曾於2017年賽季繳出14勝、防禦率3.82的好成績；並在2018及2019連兩季都擔綱開幕戰投手，然而近2年受傷勢影響，9月底甚至因右手骨折而關機，整季僅投23.1局，慘澹的5.40防禦率和6.06的FIP，綜合表現與來年的薪資考量，馬林魚球團決定與他告別。

而從印地安人換來的30歲投手辛伯速球平均僅有86mph，雖然三振能力不出色，但身為滾地球型投手的他在2020賽季繳出防禦率3.97及52.4％的滾地球率，表現不俗。

這筆交易同時是馬林魚隊新任總經理伍佩琴的處女秀，去年球隊相隔17年再闖進季後賽，聯盟倒數第五的牛棚是馬林魚重返榮耀的絆腳石，新官上任第一槍正是修復陣中殘破的投手戰力。