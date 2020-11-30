MLB／離開皇家繳王牌身手 麥納兩年約重返老東家
根據ESPN消息指出，前德州遊騎兵王牌投手麥納(Mike Minor)已與老東家堪薩斯皇家達成協議，以兩年合約重返老東家懷抱，等待體檢通過後，合約才會正式生效。
32歲的麥納生涯從亞特蘭大勇士起步，在2013年投出13勝9負、防禦率3.21的成績，坐穩勇士先發輪值，但隨後因Tommy John手術而錯過2015、16年賽季，2017年轉戰皇家後調往牛棚，出賽65場繳出6勝6負、防禦率僅2.55，隔年備受遊騎兵看重重返先發，在2019年投出王牌身手，繳出14勝10負以及3.59防禦率，更是生涯首度達成200次三振及入選明星賽。
本賽季麥納表現不盡理想，在遊騎兵及奧克蘭運動家合計僅拿1勝，防禦率高達5.56，與去年賽季天差地別，本季每局平均耗費17.7球及被全壘打率過高，皆是本季麥納投得掙扎的原因，但今年受到疫情影響，選手調整不易，具有多年經驗的麥納可望重拾王牌身手。
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