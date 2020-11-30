MLB／離開皇家繳王牌身手 麥納兩年約重返老東家

韓職英雄隊王牌游擊手金河成將挑戰MLB最高殿堂，但眾人關心的是：這位年僅25歲的韓國新生代最強游擊砲手最終能拿到多好的合約？據外媒30日的報導，金河成被視為休賽期自由球員第7名，也被預期適合9支大聯盟

2020-11-30 17:49