快訊

單親媽判死案：「失敗」的母親，「太像人」的女人

今年第4起！大學生行經彰化139縣道 過彎失控自撞路樹身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大聯盟釋出NFL球衣合成照 葉力奇身材超纖瘦

聯合新聞網 / 綜合報導
葉力奇合成美式足球球衣照。 擷圖自大聯盟IG
葉力奇合成美式足球球衣照。 擷圖自大聯盟IG

雖然2020年大聯盟賽季已經落幕，但同為北美四大聯賽的NFL(國家美式足球聯盟)正如火如荼進行中，隨著在第12周賽程開打前夕，大聯盟官方IG也釋出照片，將9位大聯盟球星與所屬球隊所在地的NFL球隊的球衣合成，形成另類有趣畫面。

其中不乏洛杉磯天使球星楚奧特(Mike Trout)、紐約洋基外野手史丹頓(Giancarlo Stanton)分別穿著NFL洛杉磯閃電、紐約巨人球衣，兩位的壯碩身材不輸真正的NFL球員，毫無違和感，另外也有像身穿綠灣包裝工的密爾瓦基釀酒人外野手葉力奇(Christian Yelich)，其纖瘦體型也有令人會心一笑的反差萌，另外也有球迷留言表示，NFL的專屬頭盔應該也要合成上去，更能增添真實感。

雖然大聯盟正處於休賽季，但官方所釋出這些搞怪有趣的合成照片，無疑為進入寒冬的大聯盟帶來些許樂趣。

洛杉磯 紐約 足球

相關新聞

菅野領軍日職球員逐夢 正逢百年不遇最差時機

自1995年野茂英雄赴美掀起一股「龍捲風」後，越洋挑戰大聯盟的日本職棒「有志之士」就有如過江之鯽，即便在這個疫情方興未艾的冬天也不例外。球季還未結束，就已傳出讀賣巨人隊王牌投手菅野智之決意挑戰大聯盟，

MLB／胡智為對各國職棒都有興趣 不排斥打6搶1

旅美投手胡智為今天出席徐生明盃少棒賽，向小朋友分享在大聯盟投球的心得與觀念，成為自由球員的他，對於未來下一步暫不多想，對...

MLB／離開皇家繳王牌身手 麥納兩年約重返老東家

根據ESPN消息指出，前德州遊騎兵王牌投手麥納(Mike Minor)已與老東家堪薩斯皇家達成協議，以兩年合約重返老東家懷抱，等待體檢通過後，合約才會正式生效。 32歲的麥納生涯從亞特蘭大勇士起

MLB／大聯盟釋出NFL球衣合成照 葉力奇身材超纖瘦

雖然2020年大聯盟賽季已經落幕，但同為北美四大聯賽的NFL(國家美式足球聯盟)正如火如荼進行中，隨著在第12周賽程開打前夕，大聯盟官方IG也釋出照片，將9位大聯盟球星與所屬球隊所在地的NFL球隊的球

MLB／不願動用自家農場 大都會期望自由球員中找大物

日前進駐紐約大都會當老闆的科恩(Steve Cohen)，除了放話將在3到5年內帶領大都會奪下世界冠軍外，也將撒下大量銀彈在自由球員市場尋求熱門大物，對此回鍋大都會總裁的奧德森(Sandy Alder

MLB／韓職棒新星挑戰大聯盟 金河成合約受關注

韓職英雄隊王牌游擊手金河成將挑戰MLB最高殿堂，但眾人關心的是：這位年僅25歲的韓國新生代最強游擊砲手最終能拿到多好的合約？據外媒30日的報導，金河成被視為休賽期自由球員第7名，也被預期適合9支大聯盟

MLB／花大錢打不進季後賽 費城人還因疫情虧大了

新冠肺炎導致各大運動賽事只能以閉門方式進行，無門票收入加上轉播權利金的減少，影響許多球團營運規劃，而根據美聯社報導，去年花下大筆鈔票網羅許多自由球員的費城費城人，不但本季無緣進入季後賽，也因疫情導致入

MLB／史布林格拒留太空人 傳藍鳥已進入談約階段

大聯盟自由球員市場開市將近一個月時間，許多球員去處皆已塵埃落定，然而身為市場大熱的「春天哥」史布林格(George Springer)至今仍未決定下家，根據大聯盟記者戴維迪(Shi Davidi)報導

富爸爸入主改寫未來 大都會可望再衝擊冠軍

大都會送走多年來製造不少麻煩的威爾龐（The Wilpons）家族，迎來身價推估達到140億美金、空降大聯盟老闆資產榜首位的新大金主老闆寇罕（Steve Cohen），這支自1986年以來便沒有拿過世

從伍佩琴受聘馬林魚總管 淺談亞裔在美奮鬥之艱辛

美國華裔棒球專業人士伍佩琴(Kim Ng)，在近兩周前被邁阿密馬林魚聘請為掌控全隊實際操作與運行的總管，她不但是大聯盟百年來第一位女性總管、更是第一位亞裔總管，但要不是她的性別與族裔，她早於10多年前

前台灣之友卡諾執迷不悟 三千安俱樂部恐成絕響

提到大都會二壘手卡諾（Robinson Cano），台灣球迷不但熟悉而且倍感親切。除了因為卡諾的父親阿Q（Jose Cano）曾來台打過中職統一獅外，更重要的是，卡諾以新人之姿首次身披條紋球衣之日（2

巨投席林散佈仇恨爭議大 但仍應入選名人堂

美國棒球名人堂近日宣佈了2021年梯次的名人堂候選名單。新聞一出，大家首先關心的議題一定是：這一屆誰會入選？ 今年共有25人在名單上，包含14位從過去票選留下來的候選人（尚未入選、但在前一次票選

熱門新聞

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

NBA／海瓦德去黃蜂改先簽後換 綠衫軍拿回破紀錄特例

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

日職／軟銀風光背後 10億洋將投資幾付諸流水

中職／才走完第一份合約 陳冠傑傳遭悍將釋出

中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。