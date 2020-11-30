MLB／大聯盟釋出NFL球衣合成照 葉力奇身材超纖瘦

雖然2020年大聯盟賽季已經落幕，但同為北美四大聯賽的NFL(國家美式足球聯盟)正如火如荼進行中，隨著在第12周賽程開打前夕，大聯盟官方IG也釋出照片，將9位大聯盟球星與所屬球隊所在地的NFL球隊的球衣合成，形成另類有趣畫面。

其中不乏洛杉磯天使球星楚奧特(Mike Trout)、紐約洋基外野手史丹頓(Giancarlo Stanton)分別穿著NFL洛杉磯閃電、紐約巨人球衣，兩位的壯碩身材不輸真正的NFL球員，毫無違和感，另外也有像身穿綠灣包裝工的密爾瓦基釀酒人外野手葉力奇(Christian Yelich)，其纖瘦體型也有令人會心一笑的反差萌，另外也有球迷留言表示，NFL的專屬頭盔應該也要合成上去，更能增添真實感。

雖然大聯盟正處於休賽季，但官方所釋出這些搞怪有趣的合成照片，無疑為進入寒冬的大聯盟帶來些許樂趣。