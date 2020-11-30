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MLB／韓職棒新星挑戰大聯盟 金河成合約受關注

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
韓職培證英雄的游擊重砲、「和平王子」金河成將挑戰美職，據專家分析應該會收到不少球隊的offer，只是適逢疫情，合約可能不會太貴。(photo from Wikimedia)
韓職培證英雄的游擊重砲、「和平王子」金河成將挑戰美職，據專家分析應該會收到不少球隊的offer，只是適逢疫情，合約可能不會太貴。(photo from Wikimedia)

韓職英雄隊王牌游擊手金河成將挑戰MLB最高殿堂，但眾人關心的是：這位年僅25歲的韓國新生代最強游擊砲手最終能拿到多好的合約？據外媒30日的報導，金河成被視為休賽期自由球員第7名，也被預期適合9支大聯盟球隊的陣容，但卡在疫情市場貶值，金河成最高的合約可能落在4000萬美元左右。

韓國新生代領袖人物

屢次入選韓國國家隊、台灣球迷不陌生的培證英雄游擊手金河成，季末表態要挑戰MLB，30日韓職作為窗口，正式向美職30隊拋出談判消息，時限到聖誕節當天截止。對此，金河成受訪時提過，19年就有很多前輩打算挑戰MLB，多少受到影響，而自己恰好也符合了入札制度的規範（要在韓職打滿7賽季），總會有人質疑自己能否做到，但無論如何希望能嘗試挑戰看看。

金河成近4年的成績堪稱是韓職最強球員之一，可怕的攻擊能力會讓人忽略他是一名游擊手（一般棒球守中線的球員守備價值更高、打擊標準會放低），金河成近幾年打擊率都維持在3成，長打率都在5成徘徊，名符其實的重砲，今年更繳出誇張的打擊三圍3/4/5表現（打擊率/上壘率/長打率）、外帶30轟，而他才僅僅25歲。

年紀、攻防都具優勢

金河成毫無疑問是韓職新生代中最強的代表人物，但這樣的成績還不見得能說服MLB球隊，由於韓職的投手較弱，成績無法說明一切。但根據《CBS新聞網》報導，專家點出一項重點支持金河成，他的選球功夫是一絕，從17年以來，選球能力節節上升，今年甚至保送率超過三振率，選球好代表應對更高強度的投手有底氣。而且金河成並未因為選球就減少揮大棒，他的長程砲火也不斷進步。

預測工具ZiPS就預期，金河成大概能繳出.274/.345/.478的三圍，這個數據大約能和國聯強隊勇士的游擊手史旺森差不多。也有專家把金河成拿來跟他的前輩姜正浩相比， 除了年紀以外，金河成還有比起前輩更令人驚喜的優勢，金河成的防守不差，美職多數球隊將他視為內野工具人使用，能守二三游的選手只要打擊、選球還過得去，仍舊富有價值。

多支球隊適合金河成

日前《大聯盟交易網》就傳出遊擊兵隊對金河成興趣濃厚，陣中主力內野「貓王」安德魯斯和歐多爾的組合又貴又難用，傳聞可信度相當高；而《CBS體育網》專家更看好還有另外8隊也很適合金河成，其中不乏豪門球隊如小熊、費城人，甚至洋基隊若留不住明星內野手拉梅休也可以考慮。此外，天使和運動家也是高機率留不住陣中明星內野（西蒙斯和席米恩），說明金河成落腳選擇很多。

對球迷來說，剩下最大的好奇點就是合約如何，CBS專家表示，適逢疫情期間，體育市場價值都縮水，各隊都瘋狂省錢，今年眾多身手不弱的明星球員連母隊的合格報價都沒收到就是最好的證明，金河成被預測可能收到總值4千萬美元的合約，年限可能是5到6年。

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