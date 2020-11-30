MLB／不願動用自家農場 大都會期望自由球員中找大物

日前進駐紐約大都會當老闆的科恩(Steve Cohen)，除了放話將在3到5年內帶領大都會奪下世界冠軍外，也將撒下大量銀彈在自由球員市場尋求熱門大物，對此回鍋大都會總裁的奧德森(Sandy Alderson)表示，他們不願動用自家新秀，會積極在自由市場採取動作。

曾在大都會擔任總經理的奧德森，本季回鍋擔任球隊總裁，對於在休賽季會如何進行球員補強，奧德森則表示大都會主要會在自由市場上尋找戰力：「大聯盟只有兩種貨幣 - 球員及金錢，而目前我們高階系統的球員中都是瑰寶，但我們有一些錢，這也是我們將全心投入在自由球員市場的主因，而不是尋求交易，我們並不想送出年輕球員。」

奧德森也強調，注重新秀養成也是本賽季的目標之一：「我認為大都會球探在過去十年表現相當出色，包含過去兩年，不過在這兩年又顯得有些沒耐心，這不是批評，只是你必須要有時間讓這些新秀成長，所以本賽季我們會嘗試不要在交易中動用到自家農場。」

而根據MLB Network的分析師杜奎特(Jim Duquette)報導，奧德森表示自由市場進展有些緩慢，但大都會並不會坐以待斃，會積極探詢自由市場的搶手貨，杜奎特更是指出，大都會已經與一些熱門自由球員有過會談。