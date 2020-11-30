聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／不願動用自家農場 大都會期望自由球員中找大物
日前進駐紐約大都會當老闆的科恩(Steve Cohen)，除了放話將在3到5年內帶領大都會奪下世界冠軍外，也將撒下大量銀彈在自由球員市場尋求熱門大物，對此回鍋大都會總裁的奧德森(Sandy Alderson)表示，他們不願動用自家新秀，會積極在自由市場採取動作。
曾在大都會擔任總經理的奧德森，本季回鍋擔任球隊總裁，對於在休賽季會如何進行球員補強，奧德森則表示大都會主要會在自由市場上尋找戰力：「大聯盟只有兩種貨幣 - 球員及金錢，而目前我們高階系統的球員中都是瑰寶，但我們有一些錢，這也是我們將全心投入在自由球員市場的主因，而不是尋求交易，我們並不想送出年輕球員。」
奧德森也強調，注重新秀養成也是本賽季的目標之一：「我認為大都會球探在過去十年表現相當出色，包含過去兩年，不過在這兩年又顯得有些沒耐心，這不是批評，只是你必須要有時間讓這些新秀成長，所以本賽季我們會嘗試不要在交易中動用到自家農場。」
而根據MLB Network的分析師杜奎特(Jim Duquette)報導，奧德森表示自由市場進展有些緩慢，但大都會並不會坐以待斃，會積極探詢自由市場的搶手貨，杜奎特更是指出，大都會已經與一些熱門自由球員有過會談。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言