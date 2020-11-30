MLB／花大錢打不進季後賽 費城人還因疫情虧大了

聯合新聞網 / 綜合報導
因新冠肺炎影響，費城人隊虧了1.45億美元。 美聯社
因新冠肺炎影響，費城人隊虧了1.45億美元。 美聯社

新冠肺炎導致各大運動賽事只能以閉門方式進行，無門票收入加上轉播權利金的減少，影響許多球團營運規劃，而根據美聯社報導，去年花下大筆鈔票網羅許多自由球員的費城費城人，不但本季無緣進入季後賽，也因疫情導致入不敷出，虧損高達1.45億美元(約41.3億新台幣)。

一位不願具名的費城人財務人士向美聯社透露，新冠疫情大流行導致球團收入銳減，費城人損失1.45億美元，雖比先前媒體預估的1.86億美元還要少，但也是一筆不小的數目，在損失慘重的情形下，費城人老闆米道頓(John Middleton)只能無奈表示，本季球團的花費將取決於聯盟的經濟狀況。此外，費城人也正積極尋找新任總管，來遞補稍早自請離隊的克蘭塔克(Matt Klentak)的職位。

上賽季在自由市場大有斬獲的費城人，不但以13年3.3億美元簽下最大咖外野手哈波(Bryce Harper)，也陸續補進投手惠勒(Zack Wheeler)、捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)及游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)等戰力，仍無法搭上季後賽列車，在瑞爾穆托、葛瑞格里歐斯即將成為自由球員的狀況下，如何維持球隊戰力將是新總管上任的重大課題。

費城人本季拿下28勝32負，僅差1勝便能中斷球隊連續9年被排除在季後賽的窘境，自2007至2011年以來，費城人連續5季搶下國聯東區冠軍，並在2008年擊敗坦帕灣光芒奪下隊史第二座世界冠軍。

疫情 新冠肺炎 東區

相關新聞

菅野領軍日職球員逐夢 正逢百年不遇最差時機

自1995年野茂英雄赴美掀起一股「龍捲風」後，越洋挑戰大聯盟的日本職棒「有志之士」就有如過江之鯽，即便在這個疫情方興未艾的冬天也不例外。球季還未結束，就已傳出讀賣巨人隊王牌投手菅野智之決意挑戰大聯盟，

MLB／胡智為對各國職棒都有興趣 不排斥打6搶1

旅美投手胡智為今天出席徐生明盃少棒賽，向小朋友分享在大聯盟投球的心得與觀念，成為自由球員的他，對於未來下一步暫不多想，對...

MLB／花大錢打不進季後賽 費城人還因疫情虧大了

新冠肺炎導致各大運動賽事只能以閉門方式進行，無門票收入加上轉播權利金的減少，影響許多球團營運規劃，而根據美聯社報導，去年花下大筆鈔票網羅許多自由球員的費城費城人，不但本季無緣進入季後賽，也因疫情導致入

MLB／史布林格拒留太空人 傳藍鳥已進入談約階段

大聯盟自由球員市場開市將近一個月時間，許多球員去處皆已塵埃落定，然而身為市場大熱的「春天哥」史布林格(George Springer)至今仍未決定下家，根據大聯盟記者戴維迪(Shi Davidi)報導

富爸爸入主改寫未來 大都會可望再衝擊冠軍

大都會送走多年來製造不少麻煩的威爾龐（The Wilpons）家族，迎來身價推估達到140億美金、空降大聯盟老闆資產榜首位的新大金主老闆寇罕（Steve Cohen），這支自1986年以來便沒有拿過世

從伍佩琴受聘馬林魚總管 淺談亞裔在美奮鬥之艱辛

美國華裔棒球專業人士伍佩琴(Kim Ng)，在近兩周前被邁阿密馬林魚聘請為掌控全隊實際操作與運行的總管，她不但是大聯盟百年來第一位女性總管、更是第一位亞裔總管，但要不是她的性別與族裔，她早於10多年前

前台灣之友卡諾執迷不悟 三千安俱樂部恐成絕響

提到大都會二壘手卡諾（Robinson Cano），台灣球迷不但熟悉而且倍感親切。除了因為卡諾的父親阿Q（Jose Cano）曾來台打過中職統一獅外，更重要的是，卡諾以新人之姿首次身披條紋球衣之日（2

巨投席林散佈仇恨爭議大 但仍應入選名人堂

美國棒球名人堂近日宣佈了2021年梯次的名人堂候選名單。新聞一出，大家首先關心的議題一定是：這一屆誰會入選？ 今年共有25人在名單上，包含14位從過去票選留下來的候選人（尚未入選、但在前一次票選

經營球團不輸男性！已存在超過百年的大聯盟女老闆

伍佩琴近日被馬林魚隊聘為新任總經理，成為北美四大職業運動史上第一位女性及亞裔總經理，這歷史性的突破就連前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)都特地發文祝賀。伍佩琴打破女性總管的天

菜鳥助奪冠、前田狂宰制 道奇、雙城都是交易贏家！

隨著最佳教練、賽揚年度和最有價值球員等獎項接連出爐，象徵2020年大聯盟球季在風雨飄搖中有驚無險寫下圓滿句點，回頭檢視許多季前交易，就屬前田健太交易案是最值得玩味的其中一樁。 2020年開季前，

靈魂人物勒梅休將出走 洋基投打補強陷入兩難

今年對洋基來說原本是近年來最有希望奪冠的一季。一方面去年冬天補來自由球員市場上最大尾的王牌投手——柯爾（Gerrit Cole）後，先發投手、牛棚、打線無一不是一時之選。另一方面兩大強敵太空人與紅襪相

頂級游擊手林多上交易桌 最可能被換到哪隊？

這次大聯盟休賽季最受矚目的話題，肯定少不了頂級游擊手林多（Francisco Lindor）的動向。 11月14日就要滿27歲的林多，是大聯盟過去六年來最優異的游擊手之一，不僅防守能力如當初球探

熱門新聞

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

NBA／海瓦德去黃蜂改先簽後換 綠衫軍拿回破紀錄特例

日職／軟銀風光背後 10億洋將投資幾付諸流水

中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

中職／未獲獅隊續約 林煜清生涯已累積3隊釋出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。