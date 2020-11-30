MLB／花大錢打不進季後賽 費城人還因疫情虧大了

新冠肺炎導致各大運動賽事只能以閉門方式進行，無門票收入加上轉播權利金的減少，影響許多球團營運規劃，而根據美聯社報導，去年花下大筆鈔票網羅許多自由球員的費城費城人，不但本季無緣進入季後賽，也因疫情導致入不敷出，虧損高達1.45億美元(約41.3億新台幣)。

一位不願具名的費城人財務人士向美聯社透露，新冠疫情大流行導致球團收入銳減，費城人損失1.45億美元，雖比先前媒體預估的1.86億美元還要少，但也是一筆不小的數目，在損失慘重的情形下，費城人老闆米道頓(John Middleton)只能無奈表示，本季球團的花費將取決於聯盟的經濟狀況。此外，費城人也正積極尋找新任總管，來遞補稍早自請離隊的克蘭塔克(Matt Klentak)的職位。

上賽季在自由市場大有斬獲的費城人，不但以13年3.3億美元簽下最大咖外野手哈波(Bryce Harper)，也陸續補進投手惠勒(Zack Wheeler)、捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)及游擊手葛瑞格里歐斯(Didi Gregorius)等戰力，仍無法搭上季後賽列車，在瑞爾穆托、葛瑞格里歐斯即將成為自由球員的狀況下，如何維持球隊戰力將是新總管上任的重大課題。

費城人本季拿下28勝32負，僅差1勝便能中斷球隊連續9年被排除在季後賽的窘境，自2007至2011年以來，費城人連續5季搶下國聯東區冠軍，並在2008年擊敗坦帕灣光芒奪下隊史第二座世界冠軍。