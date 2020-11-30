菅野領軍日職球員逐夢 正逢百年不遇最差時機

自1995年野茂英雄赴美掀起一股「龍捲風」後，越洋挑戰大聯盟的日本職棒「有志之士」就有如過江之鯽，即便在這個疫情方興未艾的冬天也不例外。球季還未結束，就已傳出讀賣巨人隊王牌投手菅野智之決意挑戰大聯盟，而日本火腿鬥士兩大主將——去年太平洋聯盟勝投王有原航平及三度拿下盜壘王的中外野手西川遙輝連袂透過入札制度赴美，更是史上頭一次有球隊在同一年入札兩位日本籍球員。此外還有今年被閃電交易到羅德海洋隊的前巨人救援投手澤村拓一也行使了海外自由球員權。

如果最終菅野等四人都能如願以償，加上已在大聯盟活躍多年的「日職三巨投」達比修有、田中將大及前田健太、仍試圖續行「二刀流」的大谷翔平、加盟水手後一直表現不振但仍穩坐先發的菊池雄星及今年新加入的筒香嘉智、秋山翔吾及山口俊這八位現役球員，明年將有多達十二名日籍選手一起在大聯盟打拼。人數直追十多年前鈴木一朗及松井秀喜寶刀未老時，同時又有松坂大輔、黑田博樹、上原浩治等名將陸續加入，聯盟中隨時都有十多名日籍球員的盛況。

然而日本職棒雖說人才輩出，但這人才庫也不是取之不盡用之不竭。早就有人憂心總有一天日職將會因為明星球員不斷出走到美國而降低強度及可看性。大聯盟球隊的「魔掌」更一度伸向還未進入職棒的學生球員，像是棄日職選擇赴美的前紅襪投手田澤純一、在學期間就一心要往大聯盟發展，好不容易才被勸退的大谷都是有名的先例。而始終有著被大聯盟「掏空」危機意識的日職在大谷這位天才來了又去後，接下來挑戰大聯盟的幾位球員如菊池、山口兩位先發投手成績顯然不如人意，筒香及秋山這對「新人」打者後續表現也有待觀察。即將追隨他們腳步的菅野能否有更好的開始，顯然已開始在大聯盟高層的心中浮現問號。至於實力次之的有原、澤村及原以守備見長、打擊能力並不特別出色的野手西川更不必說。

在大聯盟全壘打滿天飛的時代，各隊早已大幅減少盜壘戰術的使用，西川遙輝(右)長打能力稍弱，恐怕派不上太大用場。 美聯社資料照片

無論如何，菅野毅然決然投身大聯盟仍是美日職棒大事一件。畢竟他的戰功赫赫，包括2018年拿下投手三冠王、四度最低防禦率、三次勝投王及兩屆三振王，並且連續兩年獲頒等同日職賽揚獎的澤村賞，還是開季13連勝、季後賽首次無安打比賽等歷史紀錄保持人。2017年WBC經典賽面對明星如雲的美國隊，菅野照樣投得虎虎生風，六局無責失並飆出六次三振，讓當時美國隊總教練李藍（Jim Leyland）讚不絕口。更重要的是來自「榮光巨人軍」的菅野不但「血統」純正，還是總教練原辰德的外甥。他入札後的一舉一動，未來又將加盟哪隻大聯盟球隊，所受到的矚目相信不會輸給此前的田中、達比修及大谷等人。

不幸的是，菅野在此時此刻進軍大聯盟，卻可能正撞上百年不遇的最差時機。原因有三，首先自然是最大的不安定因素——疫情。儘管日本自己也正面臨不斷升高的第三波疫情，但跟染疫人數已破1300萬、死亡人數達27萬的美國來說當然是小巫見大巫。明年大聯盟能否順利開打、就算開打能打幾場、又能容納多少觀眾進場，都將十分現實地直接影響球隊老闆們願意掏出多少錢來付菅野的薪水以及附帶要付給讀賣巨人的入札金。換句話說，將與自由球員市場上「最大腕」包爾（Trevor Bauer）、同胞田中將大等先發投手競逐各隊青睞的菅野，在「談薪」的起跑點上就已經比其他年的旅美球員更加不利。

菅野智之想要在大聯盟獲得高薪恐怕不易，首先就要與在大聯盟投得不錯的田中將大(圖)競爭。 歐新社資料照片

不但有百年不遇的疫情，明年球季結束後大聯盟還可能遭遇百年不遇的大罷工（或封館）。眾所周知，球員跟老闆們為了爭錢奪利互看不順眼已不是一天兩天。在今年討論復賽時更是劍拔弩張直接撕破臉。明年冬天勞資協議一重啟，此前一再忍氣吞聲的球員工會勢必一步不讓，而坐在談判桌另一頭已因疫情損失慘重的老闆也同樣作如是想。所有人預期一場曠日費時歹戲拖棚的勞資大戰必不可免。一旦罷工或封館，領不到薪水的菅野等於兩頭空。除非他簽的是一年約——但顯然不會有哪隻球隊傻到花大把入札金只跟他簽一年。

最後一點雖是潛在因素，但不僅可能對菅野，也對其他赴美的日職球員能否在大聯盟立足有著長遠的影響。那就是大聯盟從上到下，一日千里的運動科技及數據分析。如今來自美國及世界各地的業餘球員們一進到小聯盟，就將接受大聯盟球隊鉅細靡遺從揮棒角度到動態視力的各種調校及訓練。如果是出自美國大學、高中以及拉丁美洲棒球學校的小球員，接觸這些最新科技還要更早。美國棒球界在這方面向下紮根的深度及廣度已讓其他國家望塵莫及，具體表現在大聯盟球場上的就是投手球速越來越快、打者揮棒越來越精、爆發力越來越可怕，「飛球革命」、「轉速革命」等重大革新不斷出現。跟這些受過全套嶄新科技淬煉的新生代球員相比，菅野顯然少了這項優勢。而在進入大聯盟之後，礙於語言隔閡（雖說許多拉美球員也有相同問題）及年紀，他能吸收到多少這方面的新知也成問題。

拉丁美洲許多球員在年紀很小的時候就有大聯盟經驗的教練指導、挖掘天賦，並採用最新的棒球觀念來培養，讓他們在成為職棒球員後有強大的爆發力。 美聯社

雖說有這麼多不利之處，但對年屆31，球員生涯已進入後半的菅野來說，如果還想一償大聯盟夙願，除了今年入札之外確實也無其他更加選擇。人往高處爬，頂著巨人軍王牌投手甚至是日職最強投手的光環，未來將踏上大聯盟投手丘的菅野，即將面對實力遠超日職不只一個層級的打者（如果照達比修的說法），也將賺進遠超日職不只一個層級的天價薪水。然而對即將到來的上述重重危機，不知他是否也已有充分認識？