MLB／胡智為對各國職棒都有興趣 不排斥打6搶1

旅美投手胡智為今天出席徐生明盃少棒賽，向小朋友分享在大聯盟投球的心得與觀念，成為自由球員的他，對於未來下一步暫不多想，對於各國職棒，包括中職在內，都會考慮。

今年小聯盟球季因疫情取消，胡智為返台後跟隨中華培訓隊參加爆米花聯盟賽事，自覺收穫不少，特別是在適應亞洲文化上，「每個國家的特色都不太一樣，台灣可能因為隊伍數少，比較競爭，在攻擊策略、配球上都不太一樣」。

如果明年6搶一奧運棒球資格賽能夠開打，胡智為也有興趣參加，「抱持開放態度，有機會我都會想把握住」。

對於未來動向，胡智為表示，交給經紀公司安排，不過對於各國職棒都不排斥，「我就是先專注在訓練上，接下來可能會先休息個一、兩周，再開始皮拉提斯、輕量重訓」。

另一項新訓練方式是登山，胡智為在美國時喜歡上這個運動，對於建立下半身肌群、提升深度肺活量都有幫助，回台後爬過合歡東峰、主峰，北峰則尚未到頂，「也可以看看大自然，過程中注意安全就好」。