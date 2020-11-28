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MLB／遊騎兵補內野漏洞 看上韓國國家隊游擊手金河成

聯合新聞網 / 綜合報導
培證英雄年僅25歲的游擊手金河成，日前已向韓職申請入札制度挑戰大聯盟，據傳遊騎兵有興趣。 聯合報系資料照
培證英雄年僅25歲的游擊手金河成，日前已向韓職申請入札制度挑戰大聯盟，據傳遊騎兵有興趣。 聯合報系資料照

培證英雄年僅25歲的游擊手金河成，日前已向韓職申請入札制度挑戰大聯盟，根據大聯盟記者蘇利文(T.R. Sullivan)報導稱，二游戰力貧乏的德州遊騎兵有興趣網羅這位韓國代表隊游擊手。

蘇利文也透露，金河成在內野的多功能性也是遊騎兵看上他的原因：「今年季中英雄簽下了前大聯盟芝加哥小熊的游擊手羅素(Addison Russell)，因此金河成也曾長時間固守三壘，在二壘位置也有不錯發揮，多重守位也讓他挑戰大聯盟有著不錯本錢。」

2015年因球隊主戰游擊手姜正浩旅美後，金河成以20歲稚齡在生涯第二個球季站上先發大位，近幾年成為英雄看板人物，生涯7個賽季繳出打擊率2成94、133支全壘打及575分打點，也被國外媒體稱為是大聯盟即戰力。

今年在美聯西區墊底的遊騎兵，本賽季兩位二游歐德(Rougned Odor)、老將安德魯斯(Elvis Andrus)狀況不佳，打擊率皆不及2成，也讓遊騎兵網羅金河成的機率更加提升，一旦成功登上大聯盟，金河成也將是繼姜正浩後，第二位以游擊手身分赴美闖蕩的韓職球員。

芝加哥 韓國

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