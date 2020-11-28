MLB／聲稱受到災難級傷害 教士范姆向夜店提告

上個月在南加州一家夜店外捲入紛爭並遭人刺傷的聖地牙哥教士外野手范姆(Tommy Pham)，相隔一個月後決定向當時所處的夜店提告，同時范姆也駁斥警方說法，表示自己是受到了「災難級」的傷害。

早前「聖地牙哥聯合論壇報」報導，范姆在離開夜店後，看到兩名陌生男子在他車子旁吵架，未料范姆只是請兩人離開，結果下背部卻遭到刺傷，不過並沒有生命危險，而教士球團隨後也發聲明表示，他們預期范姆將會完全康復。

而今(28)日「聖地牙哥聯合論壇報」再次報導，范姆已向夜店提告，控訴該夜店門外早已經有鬥毆事件，夜店保全卻沒有做好防範工作，甚至加入戰局導致場面不可收拾，讓自己身陷危險當中，而范姆也聲稱自己被困在夜店中，後來要向代客泊車人員取回車輛時，卻遭到不認識的人刺傷背部。

另外提到警方對自己僅受到「皮膚割傷」傷勢的說法，范姆完全駁斥，稱自己受到了災難級的傷害，並為他帶來重大的經濟損失，但損失中並不包括作為職業棒球員的收入。