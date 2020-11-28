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MLB／過水韓職奪三振王 史崔利有望重返大聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
史崔利有望從韓職投回大聯盟。 歐新社
史崔利有望從韓職投回大聯盟。 歐新社

大聯盟投手史崔利(Dan Straily)今年以1年100萬美元的合約加盟韓職樂天巨人，送出15勝4負、防禦率2.50的優異成績，更是以單季奪下205次三振奪下三振王，優異身手也吸引包括天使、巨人、紅人等美職球隊關注，希望將投出王牌身價的史崔利帶回大聯盟。

效力大聯盟7個賽季的史崔利，在2019年賽季結束後留下難堪的9.82防禦率後，原有意簽下小聯盟約，不過太平洋另一端的韓職樂天巨人向史崔利拋出橄欖枝，沒想到卻一躍成為巨人隊最倚靠的先發投手。

根據邁阿密記者米什(Craig Mish)的報導，下周將滿32歲的史崔利引起天使、紅人及巨人等多隊關注，預計將在美職、韓職間做出決定，巨人球團也表示，已向史崔利提出合約，但也絕對尊重選手的選擇。

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