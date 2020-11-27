MLB／巨人放行菅野尋美國夢 官網讚日本最佳投手

讀賣巨人球團已同意陣中效力8年的先發投手菅野智之申請入札挑戰美國職棒，引發多支大聯盟球隊關注這位炙手可熱的巨人王牌，根據國外消息指稱，包含洋基、天使等大城市球隊都準備開出高價搶人。

菅野在日職通算101勝、防禦率僅2.32，優異身手也獲大聯盟官網讚賞，稱菅野為日本近年來最佳投手，而根據大聯盟官網記者摩洛西(Jon Morosi)消息指稱，菅野為近年來日本最具壓制力的投手，多支大聯盟球隊已經觀察他許久，也認為菅野將在兩周內申請入札。」

摩洛西也對2017年世界棒球經典賽的準決賽印象深刻，代表日本掛帥先發的菅野對上美國，繳出6局6K僅失1分的好表現，更是讓美國陣中主砲亞瑞納多(Nolan Arenado)單場吞下3K，不但引起場邊球迷目光，也讓美國隊老教頭李蘭(Jim Leyland)讚不絕口。

若菅野決定選擇申請入札，各美職球團將會進行競標，由入札金最高的球隊得標，而得標的球隊將會有30天的時間與菅野談判，若雙方最後未能達成協議，菅野一直到隔年11月均不能再申請入札制度。

此外，去年同為巨人球員的投手山口俊，也透過入札制度與藍鳥簽下2年600萬美元合約加盟，也是巨人隊史首位透過入札制度加盟美職球隊的球員。