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MLB／盼與「吹哨者」費爾斯溝通 柯拉：他做了該做的事

聯合新聞網 / 綜合報導
重回紅襪當教頭的柯拉透露，希望有機會能與休士頓太空人作弊事件的吹哨者費爾斯當面溝通， 美聯社
重回紅襪當教頭的柯拉透露，希望有機會能與休士頓太空人作弊事件的吹哨者費爾斯當面溝通， 美聯社

下個賽季將回鍋波士頓紅襪總教練職位的柯拉(Alex Cora)近日在節目上透露，希望有機會能與休士頓太空人作弊事件的吹哨者費爾斯(Mike Fiers)進行溝通，同時也表示大聯盟對他的懲處是公平的，會尊重其判決。

曾效力太空人兩個半賽季的費爾斯，去年季後揭發老東家在2017年球季期間，在主場中外野架設攝影機來偷看對方捕手暗號，進而得知投手將要投的球路，休息室人員再以敲打垃圾桶方式通知太空人打者，而費爾斯更認為這正是太空人能順利取得2017年世界大賽冠軍的主要原因。

隨後大聯盟立即調查此事件，也確實握有太空人作弊的相關證據而祭出懲處，將時任太空人板凳教練的柯拉、總教練辛區(AJ Hinch)及總管魯諾(Jeff Luhnow)處以停職一年的處分。

柯拉近日上波士頓當地節目時表示，希望與費爾斯見面進行溝通：「費爾斯只是做了他應該做的事，他知道他必須這麼做，我尊重他的決定，我認為隨著時間推移，我們將會碰到並且談論它(作弊事件)，我們曾經是隊友，也許在往後的生涯當中也還會再見面，我希望我們能有時間坐下來談。」

對於大聯盟的判決，柯拉則認為懲處結果是公平的，對官方的判決給予尊重：「我被禁賽是絕對公平的，也很感謝大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)沒有對球員進行懲處，休士頓今年飽受各種批評及嚴厲對待，他們已經承受夠多的壓力以及挫折。」

「在我們的職業生涯中，這項汙點將會伴隨著我們，我們將為此付出代價」，柯拉補充道。

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