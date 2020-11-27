MLB／涉嫌痛毆前女友父親 阿羅薩雷納已和解獲釋

坦帕灣光芒新星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)日前涉嫌痛毆前女友父親而遭墨西哥警方拘留，不過根據ESPN最新消息指出，阿羅薩雷納已與前女友達成和解，目前已從監獄中獲釋。

據傳阿羅薩雷納因與前女友發生爭執，隨後強行將女兒從前女友身旁帶走，爭吵過程中甚至將前女友的父親痛毆，而阿羅薩雷納也因家庭糾紛遭到警方拘留，按照墨西哥法律規定，檢方可以在兩天時間內決定是否將阿羅薩雷納起訴。

不過今日墨西哥猶加敦州的檢調單位表示，阿羅薩雷納已經與前女友達成和解，女方將不會進行提告，警方隨後也將阿羅薩雷納從監獄中釋放，而這位光芒新秀目前則未發表任何公開評論，也無法得知是否有聘請律師來解決訴訟問題。

阿羅薩雷納為本季光芒打進世界大賽的大功臣，整個季後賽繳出打擊率3成77、長打率8成31、OPS 1.273的驚人成績，不但成為史上第一位以菜鳥身分奪下美聯冠軍賽MVP的得主，季後賽單季貢獻10發全壘打更是刷新歷史紀錄。