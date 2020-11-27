快訊

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

面紅耳赤！議場下過內臟雨後 藍綠立委發生扭打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／涉嫌痛毆前女友父親 阿羅薩雷納已和解獲釋

聯合新聞網 / 綜合報導
阿羅薩雷納已與前女友達成和解，目前已從監獄中獲釋。 路透社
阿羅薩雷納已與前女友達成和解，目前已從監獄中獲釋。 路透社

坦帕灣光芒新星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)日前涉嫌痛毆前女友父親而遭墨西哥警方拘留，不過根據ESPN最新消息指出，阿羅薩雷納已與前女友達成和解，目前已從監獄中獲釋。

據傳阿羅薩雷納因與前女友發生爭執，隨後強行將女兒從前女友身旁帶走，爭吵過程中甚至將前女友的父親痛毆，而阿羅薩雷納也因家庭糾紛遭到警方拘留，按照墨西哥法律規定，檢方可以在兩天時間內決定是否將阿羅薩雷納起訴。

不過今日墨西哥猶加敦州的檢調單位表示，阿羅薩雷納已經與前女友達成和解，女方將不會進行提告，警方隨後也將阿羅薩雷納從監獄中釋放，而這位光芒新秀目前則未發表任何公開評論，也無法得知是否有聘請律師來解決訴訟問題。

阿羅薩雷納為本季光芒打進世界大賽的大功臣，整個季後賽繳出打擊率3成77、長打率8成31、OPS 1.273的驚人成績，不但成為史上第一位以菜鳥身分奪下美聯冠軍賽MVP的得主，季後賽單季貢獻10發全壘打更是刷新歷史紀錄。

墨西哥 監獄 律師

相關新聞

MLB／47歲鈴木一朗再進化 投球球速變快了

47歲的日本球星鈴木一朗還能再「進化」，退役後保持訓練的他，開始嘗試投手訓練，結果是「球速變快了」。

MLB／涉嫌痛毆前女友父親 阿羅薩雷納已和解獲釋

坦帕灣光芒新星阿羅薩雷納(Randy Arozarena)日前涉嫌痛毆前女友父親而遭墨西哥警方拘留，不過根據ESPN最新消息指出，阿羅薩雷納已與前女友達成和解，目前已從監獄中獲釋。 據傳阿羅薩雷納因

MLB／補強內野指揮官 傳藍鳥鎖定強打捕手瑞爾穆托

根據《Bleacher Report》報導，多倫多藍鳥正極力追求目前自由市場上最火熱的捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，正式與洋基、大都會等球隊加入搶人大戰的行列當中。 本季瑞爾穆托打出2

MLB／新科美聯救援王找到工作了 漢德將加盟藍鳥

印地安人近幾年致力於壓低團隊薪資，而在今年因疫情到導致球團收入大減後，印地安人正式將林多(Francisco Lindor)擺上交易談判桌，而除了這位明星游擊手外，印地安人也選擇買斷今年拿下16次救援

MLB／紅襪「火車過山洞」失誤球 在大都會新老闆手裡！

甫上任的紐約大都會新科老闆科恩(Steve Cohen)成為大聯盟身價最高的經營者，這位知名基金經理人除了誓言帶領大都會重返榮耀外，也不惜砸下重金爭取自由球員加盟，而家財萬貫的科恩最近也透露，宣稱他擁

MLB／桑契斯攻守失序遭嚴苛批評 布恩為子弟兵緩頰

本季有望衝擊總冠軍的紐約洋基再度於分區系列賽止步，其中主戰捕手桑契斯(Gary Sanchez)攻守失序的問題，也連帶影響了洋基整體團隊發揮，低迷的表現也招致許多媒體及球迷毒舌批評，不過總教練布恩(A

MLB／疫情導致球團收入銳減 韋恩萊特恐無緣終身紅雀

15年大聯盟生涯全部奉獻給聖路易紅雀，現年39歲的老將先發韋恩萊特(Adam Wainwright)仍在自由市場上待價而沽，儘管表達願意重回紅雀，不過本季因新冠肺炎導致各球團收入減少，身為小市場球隊的

MLB／被勇士積極度打動 摩頓透露鳳還巢主因

雖然在季後賽屢次繳出好投，不過球季後光芒仍拒絕執行老將先發摩頓(Charlie Morton)明年1500萬美元的選擇權，曾表示與光芒合約走完就高掛戰袍的他，仍抹殺不了高昂的鬥志，同時被勇士的積極度打

富爸爸入主改寫未來 大都會可望再衝擊冠軍

大都會送走多年來製造不少麻煩的威爾龐（The Wilpons）家族，迎來身價推估達到140億美金、空降大聯盟老闆資產榜首位的新大金主老闆寇罕（Steve Cohen），這支自1986年以來便沒有拿過世

MLB／大都會助圓夢 提博明年升大聯盟

雖然新冠疫情將2020年小聯盟提前取消，前NFL四分衛提博（Tim Tebow）並不想就此給束在紐約大都會隊的生涯，他將...

MLB／近一年無球可打 古巴小子普伊格仍受多隊關注

雖已近一年沒有在大聯盟有出賽紀錄，但「古巴小子」普伊格(Yasiel Puig)的身手仍吸引多支球隊關注，根據MLB官網記者費恩森(Mark Feinsand)報導，儘管普伊格身手恢復幾成仍不得而知，

MLB／解決先發左投荒 傳巨人看上老將萊斯特

根據MLB Network的專欄作家莫羅西（Jon Morosi）的消息指出，近年來戰績不佳的舊金山巨人，有意簽下稍早前被芝加哥小熊買斷合約的資深左投萊斯特(Jon Lester)來補強先發輪值，擁有

熱門新聞

9輛救護車救不回馬拉度納 死前最後一句話曝光

黑豹旗／盧奕呈敲安破僵局 成德晉四強創隊史最佳

黑豹旗／培育東部子弟 旅日強投郭源治指導玉里高中

中職／留言影射收買裁判 球迷今遭樂天挨告妨礙名譽

林書豪的下一站 北京或紐約、還是台北？

NBA／快艇調整陣容 美媒傳可能開放威廉斯交易

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。