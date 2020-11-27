MLB／47歲鈴木一朗再進化 投球球速變快了

47歲的日本球星鈴木一朗還能再「進化」，退役後保持訓練的他，開始嘗試投手訓練，結果是「球速變快了」。

鈴木一朗在2019年3月21日正式引退，今年改當水手隊球團總裁特別助理顧問，不過因疫情關係，春訓喊卡，他也在3月回到日本，昨天在日本新聞協會主辦的第73屆新聞大會中受邀演講，分享許多不同體驗。

其中一項關於訓練，鈴木一朗表示，由於退役關係，可以嘗試許多球員時期無法採取的訓練方式，拿自己的身體做實驗，結果球速還變快，幫忙接球的人也很有感覺。

會開始嘗試不同訓練，一個原因是未來若擔任教練，投、打、跑都可以用上，今年2月取得學生棒球指導資格的鈴木一朗，也表明自己有意願擔任教練，「進入職棒前的棒球很有意思，職棒有很多人在教了，但是學生棒球很少有職棒經驗的人去教學」。

鈴木一朗也說，自己最近觀察高中棒球，跟大聯盟追求讓球打得更高、更遠不同，有更多玩棒球的空間，「可以好好運用頭腦」。