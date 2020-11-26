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MLB／補強內野指揮官 傳藍鳥鎖定強打捕手瑞爾穆托

聯合新聞網 / 綜合報導
多倫多藍鳥正極力追求目前自由市場上最火熱的捕手瑞爾穆托。 路透社
多倫多藍鳥正極力追求目前自由市場上最火熱的捕手瑞爾穆托。 路透社

根據《Bleacher Report》報導，多倫多藍鳥正極力追求目前自由市場上最火熱的捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，正式與洋基、大都會等球隊加入搶人大戰的行列當中。

本季瑞爾穆托打出2成66打擊率，外加11轟及36分打點，繳出1.2WAR(勝場貢獻值)則排在捕手第二多，僅次於堪薩斯皇家捕手培瑞茲(Salvador Perez)，而過去五年出賽的所有捕手當中，只有芝加哥白襪葛蘭多(Yasmani Grandal)的WAR值超越瑞爾穆托。

如今葛蘭多已經獲得4年7300萬頂級合約，也是繼巨人鐵捕波西於2013年簽下的8年1億6800萬後最大張的捕手合約，對於一季不缺席超超過37場的瑞爾穆托來說，預計也將獲得一份巨型報價。

本季主戰捕手簡森(Danny Jansen)儘管具有紮實防守功夫，不過始終低迷的打擊率在強打如雲的藍鳥陣中仍稍嫌突兀，稍早前瑞爾穆托已明確表示不願為紐約等大城市效力，也大大的增加藍鳥網羅這位兩屆銀棒獎得主的機會。

多倫多 芝加哥 紐約

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