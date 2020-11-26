MLB／新科美聯救援王找到工作了 漢德將加盟藍鳥

印地安人近幾年致力於壓低團隊薪資，而在今年因疫情到導致球團收入大減後，印地安人正式將林多(Francisco Lindor)擺上交易談判桌，而除了這位明星游擊手外，印地安人也選擇買斷今年拿下16次救援成功的漢德(Brad Hand)、讓他成為自由球員，而近日傳出多倫多藍鳥已將這位新科美聯救援王納入麾下。

選擇放走這位頂尖牛棚好手，印地安人總裁安東內蒂(Chris Antonetti)也強調這是相當困難的決定：「在過去幾個賽季裡，漢德一直是我們團隊重要的一份子，他在比賽中扮演非常重要的角色，尤其他還是把關比賽的守護神。」

現年30歲的漢德本季出賽23場，繳出2勝1負、防禦率2.05的優異成績，總共16次的救援機會通通拿下，也讓他獲得生涯首次救援王的加冕，不過亟欲省錢的印地安人卻拒絕執行漢德的1000萬球隊選擇權，甚至連100萬美元買斷費也想省，因此將他放進讓渡名單內，不過最終還是沒能得逞，漢德還是成為自由球員，如今傳出藍鳥已順利網羅這位優質左投。

藍鳥牛棚本季防禦率高達4.71，漢德的加入可望為楓葉軍注入一劑強心針，根據Fangraphs預測，漢德可望獲得一份價值3年2790萬美元的合約。