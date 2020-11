MLB／紅襪「火車過山洞」失誤球 在大都會新老闆手裡！

甫上任的紐約大都會新科老闆科恩(Steve Cohen)成為大聯盟身價最高的經營者,這位知名基金經理人除了誓言帶領大都會重返榮耀外,也不惜砸下重金爭取自由球員加盟,而家財萬貫的科恩最近也透露,宣稱他擁有世上獨一無二的「火車過山洞」失誤紀念球。

這顆紀念球的緣由是於1986年大都會與波士頓紅襪的世界大賽第六戰上,當時紅襪已經取得3勝2負的聽牌優勢,在延長賽中更是取得2分的領先,沒想到十局下半兩出局後大都會打者威爾森(Mookie Wilson)一顆平凡滾地球竟造成紅襪一壘手巴克納(Bill Buckner)離譜的火車過山洞失誤,讓大都會死裡逃生,最終大蘋果順利在第七戰擊敗紅襪,不但順利奪下第二座世界冠軍,也讓紅襪無緣提早終結貝比魯斯魔咒。

