MLB／紅襪「火車過山洞」失誤球 在大都會新老闆手裡！

甫上任的紐約大都會新科老闆科恩(Steve Cohen)成為大聯盟身價最高的經營者，這位知名基金經理人除了誓言帶領大都會重返榮耀外，也不惜砸下重金爭取自由球員加盟，而家財萬貫的科恩最近也透露，宣稱他擁有世上獨一無二的「火車過山洞」失誤紀念球。

這顆紀念球的緣由是於1986年大都會與波士頓紅襪的世界大賽第六戰上，當時紅襪已經取得3勝2負的聽牌優勢，在延長賽中更是取得2分的領先，沒想到十局下半兩出局後大都會打者威爾森(Mookie Wilson)一顆平凡滾地球竟造成紅襪一壘手巴克納(Bill Buckner)離譜的火車過山洞失誤，讓大都會死裡逃生，最終大蘋果順利在第七戰擊敗紅襪，不但順利奪下第二座世界冠軍，也讓紅襪無緣提早終結貝比魯斯魔咒。

Q: If you could own one piece of #Mets memorabilia what would it be?



A: pic.twitter.com/2uitYotMKM — New York Mets (@Mets) November 26, 2020

早在2012年，這顆著名紀念球以高達41萬8250美元(折合台幣約1176萬)於拍賣會上售出，不過當時買家科恩並不願透露名字，而過去這顆紀念球的主人也包含了好萊塢著名演員辛(Charlie Sheen)。

這顆具有歷史意義的紀念球，上頭不但有著擊出球的打者威爾森的親筆簽名，並且寫下：「給里奇曼(Arthur Richman，大都會當時總管)，這顆球為我們帶來勝利。」

有趣的是，在推特上有球迷宣稱他已經收藏這顆紀念球好幾年了，科恩也嘲諷似地在下方回覆留言：「你擁有這顆球？那真是恭喜你了！」