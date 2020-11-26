MLB／桑契斯攻守失序遭嚴苛批評 布恩為子弟兵緩頰

本季有望衝擊總冠軍的紐約洋基再度於分區系列賽止步，其中主戰捕手桑契斯(Gary Sanchez)攻守失序的問題，也連帶影響了洋基整體團隊發揮，低迷的表現也招致許多媒體及球迷毒舌批評，不過總教練布恩(Aaron Boone)則為子弟兵緩頰。

布恩接受紐約時報訪問時表示：「我認為桑契斯受到許多不公平的對待，有些時候人們對他繳出好表現卻視而不見，我非常不認同這些過分的批評，他在某些領域上確實有相當大的進步！」

本季桑契斯僅繳出1成47打擊率、0.618的OPS的慘淡成績，防守上與陣中王牌投手柯爾(Garrit Cole)搭配的成績不如另一捕手東岡(Kyle Higashioka)，談到桑契斯本季荒腔走板的表現，洋基總管凱許曼(Brian Cashman)也說出重話：「縱觀桑契斯本季表現，我們得謹慎思考桑契斯在球隊中的位置。」

洋基隊還能控制桑契斯到2022年賽季，生涯也有高達116+OPS的長打火力表現，財大氣粗的洋基也不排除簽下目前自由市場上如莫里納(Yadier Molina)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)等火熱捕手，屆時桑契斯或許將成為洋基交易籌碼。