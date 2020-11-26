MLB／疫情導致球團收入銳減 韋恩萊特恐無緣終身紅雀

15年大聯盟生涯全部奉獻給聖路易紅雀，現年39歲的老將先發韋恩萊特(Adam Wainwright)仍在自由市場上待價而沽，儘管表達願意重回紅雀，不過本季因新冠肺炎導致各球團收入減少，身為小市場球隊的紅雀也無法避免此波衝擊，有意壓縮薪資來維持球團運作，也讓韋恩萊特恐將無法如願成為終身紅雀人。

儘管自由市場開放已久，但韋恩萊特仍一心重返紅雀：「我瞭解賺錢是職業運動的本質，每個人都無法確定明年收入會不會成長？明年是否會開放球迷進場？」

「紅雀非常仰賴聖路易當地球迷進場支持來維持球團正常運作，他們可沒有像其他豪門球團擁有數十億美元的電視轉播權」，根據數據顯示，儘管身為小市場隊伍，不過在2013至2019年間，紅雀主場球迷到場觀戰人數高居第二，僅次洛杉磯道奇。

與韋恩萊特擁有相同困境的還有老將捕手莫里納(Yadier Molina)，這對為紅雀奪下兩次世界冠軍的投捕搭檔，同樣對重返紅雀感到不確定性，韋恩萊特無奈表示：「球團會尋求自身最佳利益，這是他們的工作，而莫里納也是自由球員，我們都不知道他們將要提供什麼樣的合約，或他們是否會提供。」

「重返紅雀是我所期待的，但球員於球團之間充滿太多不確定性，這是一個必然的過程。」，韋恩萊特本季繳出3勝2負、防禦率3.15，預計也將吸引多支球隊目光，「我對聖路易這城市充滿感謝，他們為我做很多事情，紅雀球團從高層到球員都令人尊敬，我非常幸運能待在這支隊伍。」