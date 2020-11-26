MLB／被勇士積極度打動 摩頓透露鳳還巢主因

雖然在季後賽屢次繳出好投，不過球季後光芒仍拒絕執行老將先發摩頓(Charlie Morton)明年1500萬美元的選擇權，曾表示與光芒合約走完就高掛戰袍的他，仍抹殺不了高昂的鬥志，同時被勇士的積極度打動，最終選擇鳳還巢回到生涯發跡地亞特蘭大勇士，來到了這支未來有機會競爭世界大賽冠軍的年輕球隊。

儘管生涯從勇士起步，但摩頓表示對斧頭幫沒有太多的回憶：「那是11年前(事實為12年)，我升上大聯盟後只在勇士待了四個月，我對亞特蘭大仍一無所知。」，而相隔12年重回老東家懷抱，勇士早已人事已非，摩頓只有認識少數斧頭幫的成員，不過看到陣中許多天賦異稟的球員，摩頓對於這些準備衝擊聯盟的新星印象深刻。

「這支球隊充滿才華洋溢的氛圍，我很高興能成為他們的一份子。」摩頓說。

與洛杉磯道奇的國聯冠軍賽錯失了3勝1敗的巨大優勢，勇士深知先發輪值深度不足成為球隊敗北主因，因此季後亟欲補強投手戰力，以1年1500萬美元的代價帶回摩頓，期待他豐富的季後賽履歷能帶領陣中新秀成長。

摩頓透露勇士的積極度打動了他，「當我投入到自由市場後，勇士是最早接觸我的球隊」。而育有四個孩子的他更表示，坦帕灣與亞特蘭大相距不遠，能就近照顧家庭是他選擇勇士的主要原因，「我希望能夠長時間陪伴家人，能夠待在坦帕的感覺真的很棒！」。