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富爸爸入主改寫未來 大都會可望再衝擊冠軍

聯合新聞網 / 李秉昇
大都會過花大錢簽球星常成為冤大頭，球隊動不動就會受到球員受傷、內部不和、驗出禁藥的影響，也常在季後賽前大崩盤，命運多舛。新老闆是超有錢的避險基金經理人，績效要求高、控管風險能力強，大都會之後應該有機會煥然一新！ 2018 Topps 球員卡
大都會過花大錢簽球星常成為冤大頭，球隊動不動就會受到球員受傷、內部不和、驗出禁藥的影響，也常在季後賽前大崩盤，命運多舛。新老闆是超有錢的避險基金經理人，績效要求高、控管風險能力強，大都會之後應該有機會煥然一新！ 2018 Topps 球員卡

大都會送走多年來製造不少麻煩的威爾龐（The Wilpons）家族，迎來身價推估達到140億美金、空降大聯盟老闆資產榜首位的新大金主老闆寇罕（Steve Cohen），這支自1986年以來便沒有拿過世界大賽冠軍的紐約球隊，接下來會有什麼樣的戰力佈局，未來的競爭力和戰績會有什麼樣的發展，成為眾人關注的焦點。

首先看到經營管理團隊。寇罕入主後，很快就清掉了包含總管范華格南（Brodie Van Wagenen）在內的多名前朝管理部門人員，並找回2015年因個人健康因素（癌症復發，後來恢復健康）離隊的老總管艾德森（Sandy Alderson），請73歲的他擔綱球團總裁（team president）一職，希望憑藉他在大聯盟球隊管理階級打滾近40年的經驗，讓告別舊時代的球隊能快速步上軌道。

當然，艾德森這次回鍋大都會，角色跟上一次在大都會工作（2010至2018年）有所不同。上一回他做的是總管職，直接操盤球隊的組建，但這次他是球團總裁，位階上比總管更高，需要看管的事務變得比較廣泛，也成為那個直接跟寇罕報告球隊狀況的人。雖然未來艾德森仍有可能會插手球隊組建的決策，或是提供意見，但相信最直接、主要的球隊操盤工作，仍會交給總管，而艾德森目前的首要任務，便是找到一個適任的總管人選。

前大都會總冠艾德森(左)回鍋擔任球隊總裁，看要不要順便再幫一下胡金龍(右)。 歐新社資料照片
前大都會總冠艾德森(左)回鍋擔任球隊總裁，看要不要順便再幫一下胡金龍(右)。 歐新社資料照片

寇罕的本業是避險基金經理人，獲得成功的關鍵在於相信客觀的數據分析，並且做出通盤考量後的理性決策。可以合理預期，寇罕會把他在經營避險基金上獲得亮眼成績單的那一套，移植到經營棒球隊上，以嘗試打造一支能表現穩定、長年強盛的隊伍。他也在入主記者會上說到，自己本身就是球迷，願意投入資源在這支球隊，給予多年支持大都會的死忠球迷直接的回饋，並且設定三到五年打造出具有奪冠實力隊伍的目標，顯示他接手球團前已經有做了一些功課，而且對大都會的感情是真實的，沒有空口說一些毫無意義的大話。

寇罕和艾德森最終決定的總管人選，應該會是像道奇隊弗里曼（Andrew Friedman）和之前小熊隊艾普斯坦（Theo Epstein）那樣的人。小熊現任老闆瑞奇茲（Tom Ricketts）在2009年買下小熊後，於2011年找來當時已經在紅襪獲得巨大成功、深諳數據分析和新世代球隊操盤的艾普斯坦，擔任球隊總管，結果他在五年後就幫瑞奇茲拿下冠軍；道奇的發展也有異曲同工之妙，他們在2012年迎來豪氣的富爸爸古根漢集團（Guggenheim Group），擺脫過去風雨不斷的老闆麥寇特（Frank McCourt），而新入主的集團也在2014年挖角已經在光芒隊證明管理技術超群的弗里曼，給予他光芒所不能給予的資源，請他打造一支強隊，弗里曼不負所託，帶領道奇不斷打進季後賽，並終在今年笑納冠軍。

大都會有了多金新老闆的全力支持，預計會循著道奇、小熊的模式，找到一個已經有帶領球隊獲得成功經驗的中生代總管，使球隊組建快速進入狀況。除了總管，寇罕和艾德森應該也會打造一個足以跟洋基、太空人、道奇等隊匹敵的強大數據分析部門（根據2018年年底的報導，洋基、太空人、道奇、勇士、光芒等隊，擁有全聯盟規模最大的數據分析團隊，而大都會則是數據分析資源最薄弱的隊伍之一），並升級球員養成部門的設備、人才、資源，力求讓大都會變成後勤團隊頂尖的大聯盟隊伍。

一旦搞定了經營管理團隊，接著就要思考戰力佈局。過去十年來，大都會的農場養成其實一直做得很不錯，養出了狄葛隆（Jacob deGrom）、哈維（Matt Harvey，2016年成績衰退之前表現非常優異）、康佛多（Michael Conforto）、阿隆索（Pete Alonso）、麥克尼爾（Jeff McNeil）、尼莫（Brandon Nimmo）、魯戈（Seth Lugo）等好手。他們目前的野手核心陣容就相當不錯，不說不知道，一說嚇一跳，大都會2020年的團隊標準化攻擊指數OPS+為全聯盟最高（122），可見具有持續經營的價值，大都會若能以此為基礎，補齊戰力缺口、提升周邊陣容完整度，在三到五年內挑戰冠軍，肯定不是癡心妄想。

大都會招牌球星狄葛隆拿過國聯新人王、2次國聯塞揚獎，但是在大都會7季僅有70次，球隊給他的火力支援是已是差到出名了。他今年只有4勝，在國聯塞揚獎投票中還獲得了第3名。 歐新社資料照片
大都會招牌球星狄葛隆拿過國聯新人王、2次國聯塞揚獎，但是在大都會7季僅有70次，球隊給他的火力支援是已是差到出名了。他今年只有4勝，在國聯塞揚獎投票中還獲得了第3名。 歐新社資料照片

大都會現在主要有三個戰力缺口：主戰捕手、中外野手、先發投手

自由市場上最強捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）看似是最理想的補強標的，因為現在大都會不再有資金束縛的問題，而且距離明年奢侈稅門檻（兩億1000萬美金）還有8000萬美金的薪資空間能運用。不過瑞爾穆托明年要滿30歲（30歲以上的捕手快速衰退的機率很高）、要價應該會非常高（有美媒推測他或許能簽到五年一億2500萬美金的價碼），投資風險頗大，而且他曾透露不太想在紐約打球的風聲，這些因素都會減低他最終加盟梅子軍的機率。

另外也有消息傳出大都會有可能會簽大咖自由球員史普林格（George Springer），來鞏固中外野，強化外野深度，並且平衡打線內左打偏多的情形。這對大都會來說當然也是可行的，但史普林格已經超過31歲，而且應該也會要求長度至少五年的大型複數年合約，如果大都會沒有急著要在明年就爭冠（前面提到，寇罕設定的目標是三到五年），那大可不必在此刻簽下史普林格，應該還有其他選項可以探索。

因此筆者認為他們現在最可能做的，應該是持續補強先發投手陣容。大都會已經在這個月運用合格報價（一年1890萬美金），留住了王牌狄葛隆之外的另一名主力先發史卓曼（Marcus Stroman）。由於「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）今年上半年動手肘韌帶置換手術，最快也要等到明年季中之後才能歸隊，所以大都會的中後段輪值仍充滿高度不確定性。

他們有幾個選擇：第一種是直接簽市場上最大尾的頂尖先發投手包爾（Trevor Bauer），做立即性補強，只是這機率偏低，因為包爾的身價現在來到最高點，而且大都會看似也不把明年當作應許之年；第二種是簽一些中間等級的自由球員投手，如歐多瑞茲（Jake Odorizzi）或田中將大，這機率就比較高，因為這些投手不會太貴，也能有感地提升先發戰力和深度，在奪冠壓力不大的情況下，是比較好的選項；再來是透過交易，不過這點尚未傳出什麼可靠的風聲；最後是期待自家培養的彼德森（David Peterson）或歐斯瓦特（Corey Oswalt）等投手站穩輪值，此方案最省錢，但現在的大都會不需要太省，而且大都會過去幾年被掏空的農場，直到今年才開始補血，所以近年自產的後段輪值投手，都不太值得信賴，未來性亦偏低。

田中將大在洋基連6年都有11勝以上，而且身價合理。他在紐約打球適應的相當不錯，若轉到大都會只是從布朗克斯區搬到皇后區，連家都不用搬。 歐新社資料照片
田中將大在洋基連6年都有11勝以上，而且身價合理。他在紐約打球適應的相當不錯，若轉到大都會只是從布朗克斯區搬到皇后區，連家都不用搬。 歐新社資料照片

總體來看，可以預期的是，大都會這個休賽季勢必會做些什麼，還是會尋求一些自由球員或交易的補強，只是他們的做法應該不會太激進、不會出現急病亂投醫的狀況，而是會理性而穩健地調整球隊陣容，為接下來幾年長期強盛的陣容做佈局和規劃。

有趣的是，二壘手坎諾（Robinson Cano）生涯第二度被抓到使用禁藥、遭禁賽162場的消息，乍看之下是對大都會戰力的損傷，因為坎諾今年的打擊火力相當不錯；但其實真相並不然，而且搞不好對他們明年的陣容安排有加分效果。坎諾現在已經38歲，守備及跑壘面已成為球隊負擔，在還能維持一定砲火的狀態下，最多就是個指定打擊。雖然國聯日後應該會永久採取指定打擊制，但付2000多萬給一個年近40的老指定打擊，實在不划算，更別提大都會有更優質、便宜的年輕球員麥克尼爾可以守二壘。

坎諾被禁賽，大都會明年可直接省掉原本要支付給他的2075萬美金，瞬間清出如此大量的薪資空間，犧牲的代價又不是最核心的主要戰力，對球隊來說實在利大於弊。大都會可以投入更多資金在自由市場上，或是在交易談判時，能有更大的斡旋籌碼，爭取更多吃薪資來換取較好新秀包裹的機會。也或許，他們可以把這筆意外多出來的錢，拿去投入在延長現有球員的合約上。

麥克尼爾有長打能力，選球能力也很不錯，薪水又極低，卡諾被禁賽後改讓麥克尼爾守二壘，對大都會來說可以省下大錢來去補其他位置，反而是一件好事。 歐新社資料照片
麥克尼爾有長打能力，選球能力也很不錯，薪水又極低，卡諾被禁賽後改讓麥克尼爾守二壘，對大都會來說可以省下大錢來去補其他位置，反而是一件好事。 歐新社資料照片

這是大都會在有錢老闆入主後，可以有餘裕思考的另一個問題。他們的主力右外野手康佛多，再過一年就要成為自由球員。近三季，他算是擺脫了生涯前期表現不穩、經常受傷的負面印象，穩定出賽之餘，還愈打愈好，平均OPS+來到129的水準。現年不過27歲的他，是非常值得簽延長約的人選，筆者覺得大都會有可能在明年二月或三月（球隊簽延長約的熱季），就跟他達成延長合約的簽訂，把他留下來作球隊未來逐步邁向世界大賽路途上的野手基石。

整體看起來，寇罕這個有錢又有心的老闆的加入，無疑為大都會上下注入了一針強心劑。除了前述的操盤選項，外界還有人分析他們有爭取交易林多（Francisco Lindor）、亞瑞納多（Nolan Arenado）、布萊恩（Kris Bryant）、達比修有等人的可能性（這些球員的母隊都在認真考慮把他們交易掉）。無論如何，大都會的未來勢必會比威爾龐家族繼續經營下去，有很大的不同。

筆者相信，大都會接下來幾年的發展，會近似於2012年剛轉手的道奇，球隊的組織文化、後勤團隊、農場品質、球隊陣容獲得全面進步，並且保持年復一年的競爭力。雖然國聯東區的競爭環境，隨著馬林魚的崛起、勇士的強盛，會愈來愈險惡激烈，不過大都會在經歷從上帶動的轉變之後，應該能在寇罕擔任老闆的期間，找回他們睽違已久的榮光。

大都會 狄葛隆 卡諾

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